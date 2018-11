Mieke Van Hecke betreurt lek: "Dit creëert sfeer die van politieke tegenstanders vijanden maakt” SVM

22 november 2018

16u29

CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke veroordeelt het perslek over de Gentse coalitievorming. Een mogelijke verdeling van posten kwam daardoor plots op de straatstenen terecht. "Dit creëert een sfeer die van politieke tegenstanders vijanden maakt", zegt Van Hecke. "Dat is het laatste wat je moet doen." Van Hecke gelooft niet dat de informatie verspreid is door de belangrijkste onderhandelaars, kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) en Filip Watteeuw (Groen). Die onderhandelen vandaag en morgen opnieuw over een vierkoppig bestuur met Groen, Sp.a, Open Vld en CD&V.

Sinds maandag circuleren verschillende scenario's over de samenstelling van een mogelijk toekomstig stadsbestuur in Gent. Daaruit blijkt dat de keuze voor Watteeuw of De Clercq de onderhandelingen niet langer blokkeert, maar afhankelijk van de bron zou de sjerp duur betaald moeten worden in schepenposten. Heel wat kandidaten vallen dus in beide partijen potentieel uit de boot, met een perslek tot gevolg. Dat leidde niet tot een vertrouwensbreuk tussen Watteeuw en De Clercq. Die laatste heeft zich ook aan de CD&V van Mieke Van Hecke vastgeklikt.

"Ik ken het precaire van mijn positie", zegt Van Hecke. CD&V is in Gent mathematisch niet nodig voor een meerderheid. De uiteenlopende scenario's over de verdeling van en het aantal schepenambten leidt daarom tot wrevel bij Open Vld, dat waarschijnlijk een schepenambt afstaat aan CD&V.

Van Hecke verdedigt haar keuze om mee te stappen in de onderhandelingen. "Het is absoluut legitiem dat CD&V wil deelnemen aan het bestuur en Mathias zijn winst wil verzilveren", klinkt het. "Het is ook legitiem dat het kartel een positie te verdedigen heeft.” Maar de onderhandelingen mogen niet ontaarden in wantrouwen en Van Hecke betreurt de toon die rond de coalitiegesprekken hangt. "Je onderhandelt als volwassen mensen, zonder persoonlijk te spelen. Want dit creëert een sfeer die van politieke tegenstanders vijanden maakt.”