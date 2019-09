Middenveld vreest Vlaamse besparingen IB

04 september 2019

06u15

Bron: Belga 0 Het middenveld houdt zijn hart vast voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen. In een open brief in De Morgen drukken 78 organisaties de vrees uit buitenspel gezet te worden en het slachtoffer te worden van besparingen.

Aanleiding is de mogelijke financiële drooglegging van het Minderhedenforum en gelijkaardige organisaties. In de N-VA-onderhandelingsnota over integratie en inburgering staat dat organisaties "gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing" niet langer ondersteund zullen worden door Vlaanderen. Zo komt het Minderhedenforum in het vizier.

De ondertekenaars zijn een bonte verzameling, gaande van vakbonden, over holebivereniging Çavaria tot vrouwenorganisaties als Femma of KVLV, maar ook Chirojeugd Vlaanderen of ouderenorganisatie Okra sloten zich aan. "Dat wijst erop dat de ongerustheid breed gedragen is. Ook die organisaties vrezen voor verdere besparingen", zegt Sarah Scheepers van Ella vzw, een vrouwenorganisatie die het initiatief steunt.

Ze wijst erop dat het middenveld drempels kan verlagen tussen burger en overheid. "Mensen in een zwakke positie, die anders nauwelijks gehoord worden, kunnen collectief wel degelijk hun stem laten horen. Het middenveld kan blinde vlekken van het beleid invullen", klinkt het.