Middenveld is geen reflectie van diverse samenleving kv

31 augustus 2018

05u25

Bron: Belga 0 Lokale organisaties creëren vooral ontmoeting en samenhang tussen burgers met een gelijke sociale achtergrond. Dat schrijft De Standaard vandaag, op basis van onderzoek van de interuniversitaire onderzoeksgroep CSO Flanders, die een doorsnede maakte van de Vlaamse lokale middenveldorganisaties.

Een gemiddelde Vlaamse gemeente telt drie tot vier organisaties per duizend inwoners, in de grootsteden is dat wat minder. Het is een misverstand dat het om subsidieslurpers zou gaan. De helft van die organisaties haalt minder dan 20 procent van haar middelen uit gemeentelijke fondsen.

Het lokale middenveld ziet voor zichzelf in de eerste plaats een gemeenschapsvormende rol. Daarna komt dienstverlening, het nastreven van maatschappelijke verandering - politieke doelstellingen - sluit het rijtje af.

Nog opvallender is dat Vlaanderen steeds diverser wordt, maar dat zich dat niet reflecteert in de samenstelling van het lokale middenveld. "Dat vindt het samenbrengen van mensen met een verschillende sociale achtergrond minder belangrijk. Het lijkt erop dat lokale organisaties vooral ontmoeting en samenhang creëren tussen burgers die elkaar als gelijken zien", concluderen onderzoekers Fatima Laoukili en Stijn Oosterlinck (Universiteit Antwerpen).