Middenvakrijders voortaan dubbel zo streng beboet, maar hoe controleer je dat? ttr Fien Tondeleir & Brecht Herman

13 februari 2019

16u17 17 Uit een bevraging van het verkeersinstituut VIAS blijkt dat hardnekkige middenvakrijders de grootste ergernis zijn in het verkeer. Een wetsvoorstel van Open Vld om deze problematiek aan te pakken, is goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur. Wie hardnekkig op de midden- of linkerrijstrook blijft rijden, riskeert een boete van 116 tot 160 euro. Verkeersexperten vinden het alvast een loze maatregel. Want wanneer is iemand een hardnekkige middenvakrijder? En hoe ga je dat controleren?

Hardnekkig op het middenvak blijven rijden is volgens een enquête van VIAS de grootste ergernis op autosnelwegen. Bumperkleven volgt op de tweede plaats. “Nochtans is de wegcode duidelijk: wie links inhaalt, moet na die beweging terug naar rechts uitwijken. Wie dat niet doet, begaat een overtreding van de eerste graad. Het middenvakkleven kan je vandaag dus al een boete van 58 euro kosten bij onmiddellijke inning en 85 euro bij een minnelijke schikking”, legt Open VLD-kamerlid Sandrine De Crom uit.



Het rechts inhalen is echter een overtreding van de tweede graad, met boetes van 116 euro bij onmiddellijke inning en 160 euro bij een minnelijke schikking. “Maar die overtreding is vaak het gevolg van het middenvakkleven door een andere chauffeur. Het is niet logisch, noch eerlijk dat beide feiten niet even zwaar worden gestraft.”

Boetes

Open VLD-kamerleden Tim Vandeput en Sandrine De Crom dienden in 2018 een wetsvoorstel in om van het middenvakkleven een overtreding in de tweede graad te maken. Het voorstel is vandaag goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur. De boetes zullen dus verhogen van 58 euro naar 116 euro bij onmiddellijke inning en van 85 naar 160 euro bij een minnelijke schikking.



“Het is belangrijk dat de politie ook een extra oogje in het zeil zal houden en middenvakklevers beboet. Wanneer het een overtreding in de tweede graad wordt, zal de prioriteit sowieso verhogen,” besluiten De Crom en Vandenput.

Dit voorstel dient enkel om azijnpissers te paaien. Verkeersexpert Willy Miermans

Verkeersdeskundige Willy Miermans, professor emeritus aan de UHasselt, vindt het “gek” om middenvakrijders zwaarder te beboeten. Dat Open Vld plots z’n tanden zet in het fenomeen, lijkt hem niet verstandig. Hij ziet het voorstel - in een verkiezingsjaar - als een die vooral “de azijnpissers moet paaien”.

Ook mobiliteitsdeskundige Kris Peeters noemt het voorstel van Open Vld “populistisch”. Net als Miermans ziet hij middenvakrijden niet als een gróót probleem en dus niet als een prioriteit. En hij noemt in een adem andere maatregelen die volgens hem een pak belangrijker zijn om de subjectieve en objectieve veiligheid op snelwegen te verhogen: “Snelheid bijvoorbeeld. Of alcohol. Of het al dan niet dragen van een gordel. Zes op de tien doden op onze snelwegen droegen hun gordel niet. En pak het smartphonegebruik nog strenger aan. Pas als je op een brug staat en naar beneden kijkt, valt het op hoeveel bestuurders zich laten afleiden door hun mobieltje. En zie toe op de volgafstand tussen vrachtwagens. Het probleem van de middenvakrijders lost zichzelf dan onrechtstreeks op.”

Volgens mobiliteitsprofessor Johan De Mol (UGent) kom je er trouwens niet met een hoge boete alleen. “Je moet de overtredingen ook vaststellen en effectief bestraffen. Stel dat slimme camera’s dat kunnen registreren: dan pas zet je een grote stap in de goede richting.” Miermans en Peeters stellen zich ook daar vragen bij. “De politie klaagt nu al over te weinig middelen, te weinig manschappen, te weinig geld.”

Wie zich goed gedraagt in het verkeer en rechts gaat rijden zoals het hoort, is vaak de pineut. Omdat je tussen twee vrachtwagens hangt en maar moeilijk weer naar het middenvak kan. Verkeersexpert Willy Miermans

Onveiligheidsgevoel

En hoe in godsnaam bepaal je wie een hardnekkige middenvakrijder is? Volgens Miermans valt zoiets niet strikt af te lijnen en al zeker niet in een wet te gieten. Bestuurders kiezen vaak voor het middenvak omdat ze zich onveilig voelen op het rechterrijvak. “Wie zich dus hoffelijk gedraagt in het verkeer en goed gedrag vertoont en rechts gaat rijden zoals het hoort, is vaak de pineut. Wie dan opnieuw wil invoegen op het middenvak, durft of kan dat ook moeilijk bij druk verkeer. Omdat de wagens links een pak sneller rijden. En niet iedereen even hoffelijk is je even voor te laten.”

Rechts rijden op een snelweg betekent ook vaak geprangd zitten tussen twee tientonners, voegt Peeters toe. “Kijk eens naar de foto’s van een zwaar verkeersongeval waarbij een auto tot een hoopje schroot herleid is en de bestuurder geen kant meer uit kon. Dan kan je het automobilisten niet kwalijk nemen dat ze liever op het middenvak blijven plakken.”

90 per uur

Middenvakrijden is trouwens geen probleem als het niet druk is. Dat is het álleen wanneer de snelweg verzadigd is. De oplossing ziet Miermans dan in een snelheidsverlaging. Het is al jaren zijn stokpaardje. “Als iedereen permanent 90 kilometer per uur zou rijden bij grote drukte, lost het probleem van de middenvakrijders zichzelf op. Het spreidt ook het verkeer. En het is veiliger, want niemand moet nog inhalen.”

Vias vindt het wetsvoorstel van Open Vld wél positief. Het veiligheidsinstituut had eerder al gepleit voor hogere boetes voor wie in het midden blijft plakken. “We vinden het een logisch voorstel. Zo geef je automobilisten het signaal dat ze de wet niet volgen als ze nodeloos op het middenvak blijven rijden en gevaarlijke situaties creëren”, zegt woordvoerder Stef Willems. “Het is niet de bedoeling om mensen aan te sporen overal de kleine gaatjes tussen twee vrachtwagens op te vullen, wel om hen erop te wijzen dat ze rechts moéten rijden als er voldoende ruimte is. Het gaat in de eerste plaats om bestuurders die halsstarrig weigeren om rechts te rijden.”