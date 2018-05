Middelvingers en applaus tijdens betoging tegen nieuwe moskee in Kortrijk Peter Lanssens

12 mei 2018

17u16

Bron: eigen berichtgeving 21 Leden van Voorpost en Vlaams Belang en enkele buurtbewoners betoogden deze namiddag tegen de mogelijke komst van een nieuwe moskee van zo’n 5 miljoen euro in Kortrijk. De politie zette 60 agenten en een drone in. De 300 betogers hielden zich rustig en kregen bij momenten applaus van Kortrijkzanen, die in hun deurgat toekeken. Al zagen we ook enkele middelvingers.

De moskee is gepland in de Brugsesteenweg, in een gebouw waar nu nog supermarkt Bio-Planet zit. Ook Filip Dewinter was er. “Kortrijk mag geen tweede Antwerpen worden”, stelde hij. De moskee opent ten vroegste in het voorjaar van 2019. “Als de moskee geen erkenning krijgt van minister Homans, vergunnen we niet en opent de moskee niet”, verzekerde waarnemend burgemeester Wout Maddens (Open Vld). Kortrijk telt zo’n 5.000 moslims. Er is al een moskee in de Stasegemsestraat, maar die is te klein.