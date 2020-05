Middel tegen Covid-19 mag getest worden op 50 patiënten in België IB

20 mei 2020

05u21

Bron: Belga 18 Een geneesmiddel dat patiënten met Covid-19 kan helpen, mag getest worden op een vijftigtal mensen in België. Het federale geneesmiddelenagentschap FAGG heeft een klinische test goedgekeurd, zo meldt Le Soir vandaag.

Het gaat om een geneesmiddel dat positieve effecten kan hebben voor patiënten met ademhalingsmoeilijkheden, een van de symptomen van de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Het gaat om het kandidaat-medicijn Sarconeos van het Franse biotechbedrijf Biophytis, dat in de tweede van drie testfases zit. Het middel moest eigenlijk dienen voor de behandeling van neuromusculaire aandoeningen.

De test in België begint in een ziekenhuis in Mechelen, maar andere zorginstellingen kunnen volgen. Het start met een vijftigtal patiënten met ernstige symptomen, en in een tweede fase kan de test nog uitgebreid worden met 180 patiënten.