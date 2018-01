Microsoft trekt verlof voor werknemers op: mama's krijgen 20 weken en vaders 6 weken na geboorte ep

13u46

Bron: Belga 0 Thinkstock Technologiereus Microsoft gaat wereldwijd zijn werknemers meer verlof gunnen. In België trekt het bedrijf de regelingen op voor moederschaps, vaderschaps- en adoptieverlof op. Dat zegt een woordvoerster van het bedrijf. Werknemers zullen ook extra verlof kunnen nemen om voor een ziek familielid te zorgen.

Concreet wordt het moederschapsverlof in België opgetrokken van vijftien naar twintig weken. Het vaderschapsverlof stijgt van tien dagen naar zes weken. Allemaal met loonbehoud en zonder impact op de prestatiebonussen. Werknemers van Microsoft in ons land die een kind adopteren krijgen zes weken betaald verlof voor kinderen tot zestien jaar.

Personeelsleden kunnen bovendien jaarlijks extra vier weken betaald verlof opnemen voor de zorg van directe familieleden die ernstig ziek zijn. De regeling gaat vanaf vandaag in. Er werken in Zaventem een kleine vierhonderd mensen voor Microsoft. Het personeel werd vanochtend op de hoogte gebracht van het nieuws.

Microsoft zegt dat de maatregel personeel moet toelaten om even op de pauzeknop te duwen. "Er zijn momenten dat we even onze carrière on-hold moeten kunnen zetten om ons te focussen op familie", aldus het bedrijf.

Microsoft is niet het enige bedrijf in ons land dat de familiale verlofstelsels op eigen houtje optrekt. Meerdere multinationals gingen hen voor. Onder meer verzekeraar Axa, maar ook Mastercard en Janssen Pharmaceutica bieden hogere verlofstelsels aan dan de wet voorschrijft. Het aanbieden van extra verlof is ook een bijkomend wapen in de war for talent die woedt. Vacatures raken steeds moeilijker ingevuld, zeker voor hoge profielen, bleek nog maar eens uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.