Microbioloog Herman Goossens: “We zijn absoluut niet beter gewapend tegen tweede golf” HAA

24 september 2020

20u14

Bron: VTM NIEUWS 130 Volgens microbioloog Herman Goossens zitten we “duidelijk in een tweede coronagolf” en zijn we “absoluut niet beter gewapend” dan toen het virus een eerste keer hard over ons land rolde. “We weten nu vooral dat heel veel medicijnen niet werken”, zegt hij in VTM NIEUWS.



“We zijn absoluut niet beter gewapend tegen die tweede golf. Daar is ook verkeerde informatie over gegeven. We weten nu vooral dat heel veel medicijnen niet werken”, werpt Goossens op.



Er blijven volgens de UZA-professor zeer weinig middelen over die wel werken. Het ebola-medicijn remdesivir is doeltreffend, “maar voor de rest zijn er heel wat geneesmiddelen die nog onderzocht moeten worden”. “We weten nog niet hoe we ze moeten gebruiken. Wat dat betreft staan we er slechter voor dan in de eerste golf.”

“Zeker versoepeling”

Een dag na de Veiligheidsraad noemt de expert de beslissingen die werden genomen “zeker een versoepeling”. Hij volgt anderzijds minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) die bij VTM NIEUWS stelde dat de gezagsdragers de verantwoordelijkheid bij de bevolking willen leggen.



“Het is minder betuttelend dan het in het verleden was. Die bubbel werkte inderdaad niet goed meer. Men heeft nu gezegd dat je meer contacten mag hebben, maar tegelijk moet je die zelf invullen. Ik snap die boodschap, maar het is natuurlijk een hele omwenteling.”

Als ik mij veilig gedraag, dan zijn mijn ouders, grootouders en vrienden ook veilig Microbioloog Herman Goossens

De Veiligheidsraad besliste onder meer dat de vaste bubbel van vijf vanaf 1 oktober op de schop gaat. In de plaats komt er een referentiecijfer dat varieert van 1 tot 5, afhankelijk van de coronasituatie in ons land. Momenteel staat dat cijfer op vijf, maar Goossens denkt “dat we vrij snel naar drie zullen gaan, in bepaalde regio’s zeker”. “En dan waarschijnlijk ook vrij snel naar één.”

Boodschap van solidariteit

Hoe dit zal evolueren, hangt opnieuw af van hoe we ons gedragen, benadrukt de microbioloog. “Men legt hier alweer de verantwoordelijkheid bij de bevolking en dat snap ik”, zegt Goossens. Tegelijk betreurt hij dat er geen boodschap van solidariteit werd uitgedragen: “Als ik mij veilig gedraag, dan zijn mijn ouders, grootouders en vrienden ook veilig.” Deze boodschap had de microbioloog graag wat vaker opgevangen.

