Exclusief voor abonnees Microbioloog Herman Goossens: “We hadden die lockdown wellicht kunnen voorkomen” Barbara Debusschere

17 mei 2020

09u30

Bron: De Morgen 17 Hij zou graag zijn zes kleinkinderen nog eens zien. “Maar mijn vrouw en ik besloten niet mee te doen met de extra-vier-optie”, zegt professor microbiologie Herman Goossens (UAntwerpen) in een interview met De Morgen. “Alleen met een marshallplan voor testen voorkomen we een tweede golf.”

In de winkel draagt hij voorlopig geen mondmasker, maar aan zijn bubbel voegt hij geen vier extra mensen toe. En nee, hoewel hij het labo aan het UZA leidt en de expert is die het luidst roept om meer testen, krijgt zelfs zijn dochter – die een test wil omdat er een besmetting plaatsvond in de crèche van één van zijn kleinkinderen – van hem geen test. Reden? Het materiaal is nog steeds schaars.

Voorbeeld geven

Microbioloog Herman Goossens (63) probeert de tsunami aan wetenschappelijke inzichten die dagelijks toestroomt permanent te vertalen in adviezen. Zowel voor de SARS-virologen die de Europese leiders adviseren in het RECOVER-project dat hij leidt, als voor de Belgische taskforce voor de welzijnssector die hij adviseert. En ook voor zijn eigen familie.



“Dat gaan wij niet doen, wisten we meteen toen de extra-vier-optie werd aangekondigd”, vertelt Goossens aan De Morgen.

Er komen dagelijks nog te veel besmettingen bij. Ik heb er alle begrip voor dat het voor anderen te zwaar werd. Maar als je het aankan, blijf je beter nog in je eigen bubbel

“Met zes kinderen en zes kleinkinderen is kiezen moeilijk. Maar mijn vrouw en ik willen ook een voorbeeld geven en vinden het risico nog te groot. Er komen dagelijks nog te veel besmettingen bij. Ik heb er alle begrip voor dat het voor anderen te zwaar werd. Maar als je het aankan, blijf je beter nog in je eigen bubbel. De kinderen en kleinkinderen spreken wij enkel via WhatsApp.”

