Microbioloog Herman Goossens schept hoop: “De curve is aan het afvlakken" AW TTR

29 maart 2020

12u04

Microbioloog Herman Goossens (UZA) bracht een sprankeltje hoop bij De Zevende Dag op Eén. Aan de professor werd nogmaals de (populaire) vraag gesteld wanneer de zogenaamde piek in België zal volgen. Zelf kan hij daarop geen antwoord geven, maar de groep die dat volgens hem wél kan, stelt dat de curve aan het afvlakken is.

“Voor mij is er maar één groep die dat kan voorspellen”, antwoordde de microbioloog. Dat is de groep van Niels Hens, hoofddocent biostatistiek aan de UHasselt. “Hij is al jaren met zulke statistieken bezig”, legt Goossens uit. Toevallig sprak Goossens de statistici van de UHasselt vanmorgen nog. “Hens is er quasi 100 procent zeker van dat de curve aan het afvlakken is. Maar hij zegt ook dat het zeer belangrijk is om de maatregelen na te leven. Als dat niet gebeurt, gaat de curve opnieuw exponentieel stijgen”, waarschuwt Goossens.

Wanneer iemand met het nieuwe coronavirus besmet is geraakt, heeft het weinig zin dat hij zich in huis afzondert van zijn eigen partner. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aangegeven in De Zevende Dag. “Als een koppel al veertig jaar samen slaapt, heeft het geen zin om bij een besmetting apart te gaan liggen”, legde minister De Block uit. “Een in de kelder, een op zolder, dat heeft geen zin.” Contact met mensen van buiten het gezin is echter uit den boze, aldus de minister. “Ten allen tijde afstand houden, dat is de gouden regel.”

Met de uitleg van De Block is Herman Goossens het “niet helemaal eens”. De professor microbiologie verwees naar China, waar koppels bij wie een van de partners met het nieuwe coronavirus besmet blijkt, strikt gescheiden worden. De professor wees er ook op dat het virus bijzonder besmettelijk is, iets waar vele specialisten zich in het begin op verkeken hebben.