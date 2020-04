Microbioloog Herman Goossens: “Kinderen zijn geen risico voor volwassenen of ouderen” KVDS

30 april 2020

21u28 70 Kinderen vormen geen enkel risico voor volwassenen en oudere mensen in deze coronatijden. Dat heeft microbioloog Herman Goossens gezegd in De afspraak op Canvas. Hij reageerde daarmee op een studie van de gerenommeerde Duitse viroloog Christian Drosten en zijn team. Die stelde “dat kinderen mogelijk net zo besmettelijk waren als volwassenen”.

Drosten onderzocht het aantal virusdeeltjes in de luchtwegen bij 3.712 besmette mensen. Daaruit bleek dat het aantal virusdeeltjes niet verschilde per leeftijdsgroep. De onderzoekers vroegen zich daarop af of het wel verantwoord was om de scholen in Duitsland ongecontroleerd te openen.

“Slechte studie”

“Dit is een heel slechte studie”, aldus professor Goossens. “Het is jammer dat ik het moet zeggen, want Christian Drosten is een briljant viroloog. Zo heeft hij het SARS-coronavirus ontdekt in 2003. Virologisch is de studie wel sterk, maar epidemiologisch is het om bij te huilen.”





In de studie werd gekeken naar de virale lading bij mensen die positief getest hadden op het nieuwe coronavirus en naar de verschillende leeftijdsgroepen. “Daaruit zijn epidemiologische conclusies getrokken”, aldus Goossens. “Maar er waren maar 47 kinderen die onder de 10 jaar waren op een totaal van bijna 4.000 proefpersonen. En een derde daarvan had risicofactoren. Daar kan je dus niets uit concluderen.”

Goossens is dat ook heel duidelijk: “Kinderen zijn absoluut geen risico voor volwassenen en zelfs niet voor oudere mensen. Er is nog geen enkele studie die aangetoond heeft dat een kind een volwassene of een oudere persoon besmet heeft”, klinkt het nog.

