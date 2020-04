Microbioloog Herman Goossens: “Iemand die tegen zijn pensioen is, zou ik niet voor de klas zetten” KVDS

23 april 2020

06u29 0 Als de Nationale Veiligheidsraad vrijdag het licht op groen zet om de scholen deels te heropenen op 15 mei, gebeurt dat best wel zonder oudere leerkrachten voor de klas. Dat zegt microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen).

Oudere mensen zijn een risicogroep als ze besmet raken met het nieuwe coronavirus en dat is dus ook het geval voor oudere leerkrachten. Professor Goossens zou geen risico’s nemen.

Telewerken

“Ik zou hen niet voor de klas laten staan”, vertelde hij aan VRT NWS. “Ik zou hen eerder laten telewerken of andere opdrachten geven. Iemand die tegen zijn pensioen is en aan bepaalde risicofactoren onderhevig, zou ik niet meteen voor de klas zetten.”





De Vlaamse onderwijssector heeft een akkoord bereikt met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over een voorstel waarbij de scholen op vrijdag 15 mei gedeeltelijk zouden kunnen heropenen. Een deel van de leerlingen zou een deel van de week les kunnen krijgen in een vast klaslokaal. Lees er hier alles over.

