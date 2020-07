Microbioloog Herman Goossens: “Dringend nood aan draaiboek rond quarantaine voor terugkerende vakantiegangers” ADN

06 juli 2020

10u34

Bron: Belga 12 Er moet deze week nog een wettelijk kader komen om terugkerende vakantiegangers uit risicogebieden in quarantaine te kunnen plaatsen. “Ik ben verbaasd dat er nog geen draaiboek ligt. Dit is echt heel dringend”, stelt microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) maandag in De Ochtend op Radio 1.



In een aantal EU-landen zijn er nieuwe uitbraken van het coronavirus. Landen als Spanje, Portugal en Groot-Brittannië hebben al bepaalde steden of regio's in een lockdown geplaatst. Nu de zomervakantie op gang is gekomen en de grenzen binnen de EU weer open zijn, stelt zich de vraag hoe ons land met terugkerende vakantiegangers moet omgaan.

‘Onbegrijpelijk’

Verplichte quarantaine voor iedereen die uit een risicogebied terugkomt, is voor verschillende virologen de meest aangewezen optie, maar daar bestaat nog geen wettelijk kader voor. Dat kan wel voor besmette mensen met symptomen. Onbegrijpelijk, zegt professor Herman Goossens. "Ik ben verbaasd dat er nog altijd geen wettelijk kader is en ook verbaasd dat er geen draaiboek ligt.”

Voorspelbaar

“Ik heb zelf een tijdje geleden gezegd dat dit er zit aan te komen, dat je kunt verwachten dat er uitbraken zullen ontstaan en dat je dus een draaiboek moet hebben om ervoor te zorgen dat je gepast kan reageren wanneer mensen uit die gebieden terugkomen. Dat blijkt er nu dus niet te zijn.”

De tijd dringt, zegt de microbioloog. Als het van hem afhangt, moeten terugkerende vakantiegangers uit risicogebieden getest worden en in quarantaine geplaatst worden. “Ik heb begrepen dat er nu zeer hard aan gewerkt zal worden”, voegt hij nog toe. “Maar dat moet er dan wel liggen tegen het einde van deze week.”

Ook bij ons

Goossens voorspelt overigens ook in ons land nieuwe uitbraken, verwijzend naar onder meer de zomerkampen. “Die uitbraken gaan er komen en die ga je soms te laat detecteren. Dat gaat ook bij ons zo zijn. Daar moeten we met het nodige realisme op reageren.”

De situatie zou in de komende weken zeer chaotisch kunnen worden in Europa Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen)

Verantwoordelijkheid

Mensen die op vakantie gaan, raadt Goossens aan om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Je moet beseffen dat het geen gewone vakantie zal zijn. Neem handalcohol en maskers mee. En draag die ook." Hij raadt verder aan om gesloten ruimtes te vermijden. Snel kunnen terugkeren, is ook een advies, "dus ga het liefst met de wagen”.

Dat het allemaal heel snel evolueert, is “heel verwarrend” voor vakantiegangers, klinkt het ook. “De situatie zou in de komende weken zeer chaotisch kunnen worden in Europa”, besluit Goossens.

