Microbioloog Herman Goossens: "Als virus zich overzet op het hart kunnen ook jongere patiënten binnen één à twee dagen sterven"

29 maart 2020

20u15

Bron: VTM Nieuws 240 Microbioloog Herman Goossens heeft in het VTM Nieuws nog eens een oproep gelanceerd naar de jongeren. Vier op tien patiënten die momenteel op intensieve zorgen liggen in het UZ Leuven als gevolg van het coronavirus zijn jonger dan zestig jaar.

“In ons ziekenhuis (het UZA; nvdr) is er ook een jonge veertiger gestorven die geen enkele risicofactor had”, laat Goossens weten. “Hij is eergisteren aangekomen op de spoeddienst in een ziekenhuis in Limburg. Hij moest geïntubeerd worden, want hij was er heel erg aan toe. Hij werd overgebracht naar ons ziekenhuis en binnen de 24 uur was hij dood. Als het virus zich overzet op het hart kunnen ook jongere patiënten binnen één à twee dagen overlijden. Dat is indrukwekkend, maar af en toe zie je het wel gebeuren.”

“Vandaar dus deze boodschap aan de jongeren die aan het luisteren zijn: onderschatting is de beste vriend van dit virus.”

In Portugal is een jongen van veertien jaar gestorven aan het virus, in Amerika zelfs een baby. “Dat blijven heel uitzonderlijke gevallen”, benadrukt Goossens. “Bij kinderen verloopt de aandoening meestal heel mild.”

Twitterstorm

Goossens kwam vandaag in een Twitterstorm terecht, nadat hij beweerde dat de curve aan het afvlakken was. Maggie De Block reageerde in een forse tweet dat zulke aankondigingen voorbarig zijn. “Onverantwoord en zeer gevaarlijk”, klonk het zelfs.

Voorbarige aankondigingen als deze zijn onverantwoord en zeer gevaarlijk. Nu meer dan ooit maatregelen volhouden en verderzetten . Het virus is nog niet overwonnen!@be_gezondheid https://t.co/P9t4CvN1QW Maggie De Block(@ Maggie_DeBlock) link

“Ach, liever deze storm dan de storm van het virus”, reageerde Goossens. “Ik blijf een wetenschapper die probeert correcte informatie te geven. Die informatie heb ik van Niels Hens gekregen, hij is een zeer gerespecteerde wetenschapper in binnen- en buitenland.”

“Er mag toch ook wat hoop aan de mensen gegeven worden. Voor jonge koppels, die tegelijk moeten telewerken en voor hun kinderen zorgen, is het een lastige situatie. Dan kan het deugd doen als je hoort dat de maatregelen lijken te werken.”

“Anderzijds is het natuurlijk belangrijk dat de regels blijven opgevolgd worden. Er mag zelfs nog een tandje bijgestoken worden. Als u bijvoorbeeld iemand ziet die er zijn broek aan veegt, mag u die persoon daar op een zeer beleefde en respectvolle manier op aanspreken.”

Als één iemand ziek is binnen het gezin moeten ook daar de maatregelen gevolgd worden Herman Goossens

Thuisquarantaine

Ook op het vlak van thuisquarantaine verschilden Goossens en De Block van visie. De minister vond het niet aangewezen om bijvoorbeeld partners die al lange tijd samen slapen in geval van ziekte uit elkaar te halen. “Eén in de kelder en één op zolder, dat heeft geen zin”, klonk het.

“Volgens mij zit ze daar toch fout”, stelt Goossens. “Als één iemand ziek is binnen het gezin moeten ook daar de maatregelen gevolgd worden. China beveelt in dat geval een aparte kamer aan. Als dat niet lukt, mag zeker het bed niet gedeeld worden.”

“Er wordt dan best ook iemand in het gezin aangewezen die geen chronische aandoeningen heeft om voor die persoon te zorgen. Denk maar aan het wassen van bedlinnen of handdoeken. Ook de keuken en de badkamer mogen niet gedeeld worden. Dat is niet prettig, maar het is nu eenmaal een zeer besmettelijk virus.”

