Michelle Martin zoekt stageplaats om af te studeren als bachelor in de rechten

04 juli 2018

09u38

Bron: sudinfo.be 884 Michelle Martin, ex-echtgenote van Marc Dutroux, is in het avondonderwijs aan de Ecole Supérieure des Affaires van Namen bijna afgestuurd als bachelor in de rechten. De 58-jarige veroordeelde misdadigster moet haar thesis nog afwerken en moet ook op zoek naar een stageplaats om haar einddiploma te halen. Dat schrijft sudinfo.be.

Martin is geslaagd voor haar examens in het laatste jaar rechten aan de Naamse hogeschool. Ze begon aan de studies in alle discretie in september 2013. Ze heeft er vijf jaar over gedaan om de cursussen te volgen die in principe 3,5 jaar in beslag nemen. Martin moet nu nog drie weken stage lopen én haar thesis voorstellen. Daar zal ze mogelijk nog enkele maanden, of zelfs een jaar, over doen, aldus sudinfo.be.

Duivelskoppel

De voormalige lerares was half de jaren tachtig op de hoogte van de verkrachtingen van vijf tienermeisjes door haar partner Marc Dutroux, een van de grootste criminelen van ons land. Ze werd ook mee schuldig bevonden aan de verkrachting van een Slowaaks meisje. Martin en Dutroux moesten toen beiden de cel in. Ze trouwden in de gevangenis. Het duivelskoppel kreeg samen drie kinderen.

In 1992 kwamen beiden vervroegd vrij. Enkele jaren later ontvoerde Dutroux zes meisjes. Ook daarvan was Martin op de hoogte. Toen haar man in 1995 vastzat, verzweeg ze aan de politie dat Julie en Mélissa nog leefden en maandenlang in Dutroux' kelder in Marcinelle opgesloten zaten. De meisjes stierven van ontbering. Martin kreeg dertig jaar. Eind juli 2012 kwam ze vervroegd vrij onder voorwaarden, tot grote woede van de publieke opinie.