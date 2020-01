Michelle Martin, ex-vrouw van Marc Dutroux, is bachelor in de rechten mvdb

08 januari 2020

10u38

Bron: Sudpresse 10 Michelle Martin (59), ex-echtgenote van Marc Dutroux, is in het avondonderwijs aan de École Supérieure des Affaires van Namen afgestudeerd als bachelor in de rechten. Haar naam is afgeroepen bij de proclamatie, vernamen de Sudpresse-kranten.

Ze zou “met voldoening” zijn afgestudeerd en rondde eerder met succes een stage op een advocatenkantoor af. De vrouw is al 5,5 jaar bezig met haar studie, waar het normale traject drie jaar bedraagt. Het is niet duidelijk of ze nog verder studeert tot master in de rechten.

Martin kwam in 2012 voorwaardelijk vrij. Ze werd veroordeeld voor haar aandeel in de ontvoering en de dood van Julie, Melissa, An en Eefje in 1995. Twee tienermeisjes, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, konden wel worden gered.