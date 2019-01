Michelle Martin (59) rondt stage op advocatenkantoor succesvol af Marc Coppens

22 januari 2019

00u00 0 Michelle Martin (59), de ex van Marc Dutroux, heeft met succes een stage afgerond op een advocatenkantoor. Dat deed ze in het kader van haar studie tot bachelor in de Rechten. Ze is al 5,5 jaar bezig met haar studie, waar het normale traject drie jaar bedraagt. Verwacht wordt dat ze weldra haar diploma behaalt.

Martin kwam in 2012 voorwaardelijk vrij en werd aanvankelijk op vele stageplaatsen geweigerd omwille van haar verleden. Ze werd veroordeeld voor haar aandeel in de ontvoering en de dood van Julie, Melissa, An en Eefje in 1995. Twee tienermeisjes, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, konden wel worden gered.