Michel zoekt bij May "steun op hoogste niveau" voor aanpak transmigratie kv

19 september 2018

20u35

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel heeft bij de Britse eerste minister Theresa May een een pleidooi gehouden voor samenwerking inzake de aanpak van transmigratie. "Dit is het moment om in het Verenigd Koninkrijk steun op het hoogste niveau te krijgen, om zo snel mogelijk resultaten te kunnen boeken", zei hij na afloop van zijn bilateraal onderhoud met May.

Michel had met May een gesprek in het Oostenrijkse Salzburg. Daar verzamelen alle Europese staatshoofden en regeringsleiders vanavond en morgen voor een informele Europese top.

"Nood aan samenwerkingsakkoord"

De Belgische en Britse premiers wisselden van gedachten over de brexit-onderhandelingen, maar gingen ook dieper in op de problematiek van de transmigratie. Veel migranten pogen via België, waar ze geen asiel willen aanvragen, in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Via de haven van Zeebrugge proberen ze het Kanaal over te steken. Concrete resultaten bracht het gesprek tussen Michel en May niet op, maar het was voor de Belgische premier wel een uitstekende gelegenheid om voor meer samenwerking te pleiten, nadat Jambon en Francken op ministerieel niveau al hetzelfde hebben gedaan.

"Ik heb ervoor gepleit zo snel mogelijk een samenwerkingsakkoord te sluiten", verklaarde Michel na afloop. Want nadat de Britten gingen samenwerken met Frankrijk, heeft de migratieroute naar het VK zich verlegd. Die loopt nu via de haven van Zeebrugge. Er is (onder de betrokken Europese landen, red.) nu een as om deze problematiek aan te pakken."

Ontradingscampagne

België wil samen met Groot-Brittannië inlichtingen verzamelen om "de smokkelaars te treffen die misbruik maken van miserie van mensen", zegt Michel. Hij herhaalde dat er een "massieve" ontradingscampagne komt die transmigranten en hun smokkelaars moet duidelijk maken dat het geen zin meer heeft via België te passeren, dat ze zo niet meer in Groot-Brittannië zullen geraken. De haven van Zeebrugge moet, ook in samenwerking met de Britten, beter worden gecontroleerd.

Britse grenspolitie in ons land

Vorige week bespraken minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de kwestie al met de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid. Zo maakten Jambon en Francken bekend dat zou worden bekeken hoe de aanwezigheid van de Britse grenspolitie in ons land kan worden versterkt, zowel in Zeebrugge als meer landinwaarts op de snelwegparkings. Michel bevestigde vandaag dat Belgische en Britse "experten" een van de komende dagen samenzitten om te bekijken wat precies mogelijk is.

Of Michel bij May ook gepolst heeft naar financiële steun, wilde hij niet zeggen. "Wat onder vier ogen gezegd werd, blijft onder vier ogen. Ik geef geen commentaar over de financiering zolang er geen finaal akkoord is."