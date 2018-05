Michel wil dossier zware beroepen nog deze legislatuur afkloppen sam

20 mei 2018

16u19

Bron: belga 4 Premier Charles Michel wil het dossier van de zware beroepen nog afwerken voor het einde van de legislatuur. Dat zegt hij op RTL. Mensen met een zwaar beroep zouden vroeger met pensioen mogen, of krijgen een hogere pensioenuitkering.

De basiscriteria liggen al vast: fysiek zware jobs, banen met onregelmatige uren of met een veiligheidsrisico kunnen erkend worden als zwaar beroep. Stress kan daarbij een verzwarend criterium zijn.

Lijst

Het voorontwerp van wet wordt deze week nog besproken in het comité A en het beheerscomité van de federale pensioendienst, luidt het. Daarna wordt samen met de sociale partners een lijst van zware beroepen opgesteld.

Michel wil graag nog voor de verkiezingen van mei 2019 landen met het ontwerp. "Ik wil graag deze legislatuur nog een beslissing nemen. We willen dat debat zo breed mogelijk voeren, met alle sociale partners rond de tafel", aldus de premier.

Redelijk blijven

Minister van Penisoenen Daniel Bacquelaine (MR) zei donderdag in de Kamer dat de hervorming op 1 januari 2020 in werking moet treden, zoals voorzien. "Ik weet dat de verwachtingen met betrekking tot dit dossier hoog zijn. Maar we moeten redelijk blijven. Niet alle beroepsfuncties zullen als zwaar erkend kunnen worden", stelde Bacquelaine na de grote pensioenbetoging vorige week.

Ook hij beloofde dat de opmaak van de lijsten met zware beroepen zal gebeuren in overleg met de sociale partners.