Michel wil Belgische klimaatambities versterken: “Resolutie is sterk signaal” SVM

18 december 2018

15u42

Bron: Belga 3 Premier Charles Michel wil de Belgische klimaatambities aanscherpen. Dat heeft hij vanmiddag opnieuw bevestigd na interpellaties van PS, Ecolo-Groen, sp.a en PVDA in de Kamer.

De oranje-blauwe minderheidsregering wacht straks nog een cruciaal vertrouwensdebat, maar eerst stonden nog enkele interpellaties over de Belgische klimaatambities op de agenda. De Kamer debatteerde daar vorige donderdag ook al over. Vanmorgen keurde de commissie Volksgezondheid een voorstel van resolutie van de groenen over sterkere klimaatambities goed.

“Sterk signaal”

De premier wil de klimaatdoelstellingen naar boven bijstellen, herhaalde hij in plenaire vergadering. "Ik bevestig dat de resolutie een sterk signaal is voor de federale regering, en ik bevestig dat we alles zullen doen om ze te verdedigen", zei de premier. Hij wil de kwestie morgen op tafel leggen van het Overlegcomité waar de verschillende deelregeringen samenkomen.

Michel benadrukte wel dat veel van de bevoegdheden bij de regio's liggen. "Een groot deel van de hefbomen en instrumenten ligt bij de deelstaten", klonk het.

“Pas na vier jaar”

Volgens sp.a-Kamerlid Karin Temmerman komt het engagement van de premier te laat. "U toont pas na vier jaar enige klimaatambitie", zei ze. Groen-voorzitster Meyrem Almaci riep de premier op het "niet alleen bij woorden in resoluties" te laten, maar ook in daden te tonen.

Sowieso moet de federale regering snel zijn, wil ze de klimaatambities nog opschroeven. Het Nationaal Energie- en Klimaatplan moet ten laatste op 31 december worden ingediend bij de Europese Commissie.