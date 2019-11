Michel wijst naar N-VA voor oplopend tekort: “Partij die begroting heeft goedgekeurd maar niet gestemd, is verantwoordelijk” TT

04 november 2019

08u51

Bron: Radio 1 12 Voormalig premier Charles Michel (MR) vindt niet dat de regering in lopende zaken verantwoordelijk is voor het steeds groter wordende begrotingstekort. Hij wees in De Ochtend op Radio 1 slechts naar één partij: de N-VA. Die maakte de begroting midden 2018 wel mee op toen ze nog in de federale regering zat, maar keurde die nadat ze er in december was uitgestapt, niet meer mee goed. Hij roept de partij samen met de PS dan ook dringend op een nieuwe, volwaardige, regering te vormen. “Dit is niet ernstig meer.”

Michel verdedigde in zijn afscheidsinterview op Radio 1 “met vuur” de balans van zijn regering. “We hebben bij de start twee beloftes gemaakt: de communautaire ruzies in de koelkast steken, en ons focussen op jobs, jobs, jobs. We hebben op dat vlak veel moeilijke en intense hervormingen doorgevoerd, met als resultaat 290.000 jobs en een activiteitsgraad van boven de 70 procent. Dat is nooit gehaald in België.”

Bovendien, zo maakte de voormalige premier zich sterk, was in december 2018 “het begrotingstekort door drie gedeeld, met een vermindering van de lasten op arbeid erbovenop. Dat is een mooi resultaat.”



Dat het tekort ondertussen toch nog oploopt tot maar liefst 11 miljard euro, noemt Michel vooral de verantwoordelijkheid van één partij: “De sanering is nu opnieuw moeilijker omdat N-VA in juli zijn akkoord had gegeven voor de begroting, maar die in december niet meer wilde steunen. Diegenen die de begroting die ze hadden goedgekeurd niet hebben gestemd, dragen de verantwoordelijkheid. En omdat we geen begroting voor 2019 hadden, en nog altijd zelfs niets voor 2020 hebben, is er een spontane verslechtering van de situatie ontstaan aangezien de uitgaven van de sociale zekerheid steeds belangrijker worden.”

Moed

Michel roept dan ook vooral N-VA en PS op om “moedig te zijn”. “Niemand heeft in België ooit een absolute meerderheid. Moed is dus cruciaal om een regering te vormen. Het is te gemakkelijk om enkel je programma te herhalen, maar wat telt is een meerderheid vormen in het parlement en compromissen maken. PS en N-VA zijn de eerste partij in hun gemeenschap. Ze hebben het initiatief sinds de verkiezingen, maar waar staan we vijf maanden later? Beide partijen moeten dringend hun verantwoordelijkheid opnemen.”

Michel hoopt dat na vandaag, wanneer preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) verslag uitbrengen bij de koning, de echte formatie eindelijk op gang kan komen. “Dit is echt niet ernstig meer.”

De MR is daarbij volgens de ex-premier “geen grote liefhebber van verdere communautaire debatten”. “Het institutionele was geen thema in de campagne. De ervaring leert dat we dan ook niet bezig zijn met de nodige socio-economische hervormingen. En wat met de klimaatinspanningen? We moeten in december onze plannen bij Europa indienen en staan vijf maanden na de verkiezingen nog nergens.”

Michel ontkende vanmorgen overigens dat hij is “gevlucht” van de Belgische politiek richting Europa. “Ook Donald Tusk en Herman Van Rompuy (zijn voorgangers als Europees president, red.) zijn enkele weken voor ze begonnen vertrokken uit hun vorige job. Mijn collega’s in de regering kenden mijn voorkeur dat ik liefst begin november wou vertrekken. Ik voelde dat het niet meer mogelijk was tegelijkertijd premier in lopende zaken te blijven en mijn nieuwe opdracht voor te bereiden. Duidelijkheid was nodig.”