Michel Walenta (72) sinds gisterenmiddag vermist in Gent SVM

06 november 2018

06u40

Bron: Belga 0 Gisteren verliet Michel Walenta (72) omstreeks 16 uur te voet zijn woning in de Zangvogellaan in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Michel is ongeveer 1m75 lang en heeft kort grijs haar en grijze ogen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte trainingsbroek met witte streep, een zwarte pull met V-hals en bruine sandalen. Deze man kan verward overkomen en heeft medische zorgen nodig.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Meld het dan aan de politie via dit tipformulier of via het gratis nummer 0800/30300.