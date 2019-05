Michel vindt Franstalige veto’s tegen N-VA “hypocriet” LH

23 mei 2019

12u39

Bron: Belga 3 Dat de PS, Ecolo en het cdH in meer of mindere mate uitsluiten dat ze na de verkiezingen met de N-VA zullen besturen, vindt Charles Michel "hypocriet". Dat zei de premier en de voorzitter van de MR deze ochtend in interviews met Bel RTL en de RTBF. Hij herinnerde eraan dat de (Vlaamse) socialisten en groenen er geen graten in zien om op lokaal niveau wél met de N-VA samen te werken.

De MR van Michel sluit dan ook niet uit dat het na 26 mei wel over een nieuwe regeerakkoord zal onderhandelen met de N-VA. "Want wij willen deel uitmaken van een project. We hebben vijf jaar lang het separatisme kunnen blokkeren, een communautaire blokkering kunnen vermijden en hervormingen kunnen doorvoeren die voor 250.000 extra jobs hebben gezorgd", zei Michel.

Scherp voor uitspraken van De Wever

Hij was ook scherp voor de uitgelekte verklaringen van N-VA-voorzitter Bart De Wever over "razzia's" in Antwerpen, die worden georganiseerd in functie van het aantal beschikbare plaatsen in gesloten centra en op repatriëringsvluchten van ‘Air Francken’. Zulke uitspraken zijn, net als die van Theo Francken over een dreigende "tsunami" van migranten, "buitensporigheden", aldus Michel.



Hij plaatste ze op één lijn met "de buitensporigheden van links, wanneer het over razzia's praat, of over de fascistische staat, of over de criminele overheid, of wanneer Emir Kir (PS) in buitenlandse media ontspoort", omdat hij gewag maakt van een regering die op moslims jaagt. "Dat veroordeel ik ook", zei Michel.