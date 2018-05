Michel Verschueren (87) lijstduwer voor Open Vld in Grimbergen DBS

05 mei 2018

14u09 0 Michel Verschueren, de intussen 87-jarige ere-manager van Anderlecht, gooit zich in oktober nog eens in het verkiezingsgewoel. Hij zal in Grimbergen de Open Vld-lijst duwen.

Dat deed hij ook al bij de Vlaamse Brabantse Kamerlijst van Open Vld in 2014. Op Twitter daagde 'Mister Michel', in zijn eigen gekende stijl, intussen al voetbalcoach Georges Leekens uit die lijstduwer wordt in Oostkamp voor CD&V. “Wie van beide zal de meeste stemmen halen? De Stoere Krijger of de Zilveren Vos?”

Georges Leekens CD&V kandidaat in Oostkamp en Mister Michel lijstduwer bij de Open VLD in Grimbergen.Wie van beide zal de meeste stemmen halen ? De Stoere Krijger of de Zilveren Vos ?