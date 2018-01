Michel Van den Brande voor meer opgelicht dan eerst gedacht: "Factuur voor 'die miekes' loopt op tot 17.000 euro. Een schande" Mathias Mariën

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 James Arthur Stellingbouwer Michel Van den Brande liep grotere schade op dan hij zelf dacht door de oplichtingspraktijken van Sherlyn D. (23) en Carine B. (44). " Ik heb mijn boekhouding er gisterenavond nog eens bijgehaald. Eerst dacht ik dat 'die miekes' mij 6.000 euro lichter hadden gemaakt. Dat blijkt nu 17.000 euro te zijn! Een schande", foetert Michel.

"In 2014 installeerde ik stellingen rond hun volledig kasteel in Moerkerke", zegt Michel. "Na een maand kreeg ik melding dat die vrouwen de aannemers niet betaalden. Ook ik ving bot. Alles bij elkaar ging het dus om een slordige 17.000 euro. Tot de dag van vandaag wacht ik op mijn centen. Zie ik die ooit nog terug? Ik durf wedden van niet. Er zijn zodanig veel slachtoffers... Het is onbegrijpelijk."

Toch blijft Van den Brande de zaak tegen de vrouwen verder zetten. "Mijn advocaten zijn daar mee bezig. Hoe kan het eigenlijk dat die 'miekes' zolang hun gangen konden gaan? Het gerecht greep nooit in. Boetes geven aan hardwerkende zelfstandigen kunnen ze goed. Ingrijpen bij zo'n frauduleuze praktijken blijkbaar niet. Typisch België. Soit, als ik ooit mijn centen toch zou krijgen, zoveel te beter."