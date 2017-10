Michel trapt nieuwe politiek jaar op gang: "De hervormingsmotor mag niet stilvallen" TT

14u10

Bron: Belga 3 BELGA Federaal premier Charles Michel heeft deze namiddag zijn beleidsverklaring afgelegd in de Kamer. Hoewel parlement en regering al enkele weken opnieuw aan de slag zijn, luidt zijn toespraak de officiële start in van het politieke jaar. Michel legde in zijn toespraak vooral de nadruk op de hervormingen van zijn regering.

De premier begon zijn toespraak door te zeggen dat België zich "in de huidige multipolaire wereld" niet op zichzelf zal terugplooien. "Zonder de minste twijfel kiezen wij voor openheid en samenwerking. Wij kiezen voor dialoog, daar is vooral moed en overtuiging voor vereist, de moed om te onderhandelen, zonder op te geven."



Michel pleitte daarbij ook voor een Europese legermacht, waarna hij hulde bracht aan de soldaten die momenteel op buitenlandse missie zijn, net als aan de militairen op straat in het binnenland. Wat de kwestie-Catalonië betreft, volgde er een oproep tot dialoog: de regering is voorstander van "een vredevolle, onderhandelde oplossing met respect voor de rechtstaat".

Ook de mannen en vrouwen die elke dag instaan voor onze veiligheid op straat ¿ Laten we hen onze dank betuigen! #begov Charles Michel(@ CharlesMichel) link

Sociale en fiscale rechtvaardigheid

De premier benadrukte dat de socio-economische maatregelen die zijn ploeg de voorbije jaren heeft genomen een positieve impact hebben gehad. Er zijn ondernemingen en jobs bijgekomen en dankzij de taxshift krijgen de lage en middelste lonen er per jaar een dertiende maand bij. "Dat is sociale rechtvaardigheid, dat is fiscale rechtvaardigheid", zei Michel.



Voor de rest van de legislatuur heeft de regering voor zichzelf drie strategische werven vooropgesteld: welvaart, de sociale cohesie en de vrijheden. De federale regering zal dan ook in de laatste jaren van de legislatuur hervormingen doorvoeren en zich niet laten verlammen door verkiezingskoorts. "We zullen blijven besturen tot de laatste dag en de laatste minuut". Tegenover de staking bij de socialistische overheidsvakbond ACOD zei Michel dat de regering "het recht op werken altijd zal blijven verdedigen".

'We zullen blijven besturen tot de laatste dag en de laatste minuut' Premier Charles Michel (MR)

Leefloon verhoogd

Inzake welvaart blijft het "prioriteit om de druk op werk te verminderen". Inzake sociale cohesie wees Michel op de strijd tegen de armoede. Staatssecretaris Zuhal Demir zei dit weekend dat het optrekken van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens deze legislatuur niet meer zal lukken. Premier Michel wees er nu op dat deze regering het leefloon al vijf keer heeft verhoogd. "De vorige regering deed inspanningen en verhoogde die met 62 euro voor wie een gezin ten laste heeft, wij doen bijna twee keer beter". De premier zei dat er voor uitkeringen een bijkomend bedrag van 590 miljoen euro is vrijgemaakt.



Wat vrijheden betreft, wees Michel onder meer op de extra veiligheidsmaatregelen (met duizend extra agenten) die er zijn genomen en op de hervormingen inzake justitie. In de individuele opvolging van slachtoffers van de aanslagen is de regering soms tekort geschoten, gaf Michel toe. Inzake migratiebeleid zei de premier dat ons land zijn internationale verplichtingen nakomt. "We hebben dus geen lessen te krijgen", zei Michel. "België blijft een land dat vluchtelingen opvangt, maar misbruik wordt niet langer getolereerd".

BELGA

Recht op werken

Op de dag van deze regeringsverklaring voert de socialistische overheidsvakbond ACOD een "reactiedag" tegen het regeringsbeleid. "Ik wil iedereen, die vandaag is gaan werken, bedanken", zei Michel. "We blijven inzetten op het sociale overleg. Maar wij zullen het recht op werken altijd blijven verdedigen". Michel zei ook dat de plannen voor een minimale dienstverlening geconcretiseerd zullen worden.



Michel pleitte ook voor meer sereniteit en minder persoonlijke aanvallen in het politieke debat. "De vergelijkingen die al te vaak gemaakt worden met nazisme of genocide zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie", zei de premier.



De eerste minister wil dat de federale regering zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar niet laat verlammen door verkiezingskoorts. "De mensen verwachten van ons maar één ding: dat we besturen, besturen en nog eens besturen".



Michel wil blijven hervormen om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. "Het zou natuurlijk zo eenvoudig zijn om zich vast te klampen aan het status quo. Wij weigeren dat, omdat het synoniem is van achteruitgang".

'De vergelijkingen die al te vaak gemaakt worden met nazisme of genocide zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie' Premier Charles Michel (MR)

Zomerakkoord

Eind juli raakten regeringspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld het eens over een heel pakket maatregelen. Op tafel lag niet alleen de begroting voor 2018, maar ook de discussie over de verlaging van de vennootschapsbelasting, de roep om fiscale rechtvaardigheid en de activering van spaargeld. Nog tientallen andere maatregelen situeerden zich op sociaal-economisch vlak.



Ondertussen moest de premier de voorbije weken al enkele brandjes blussen, waarbij meningsverschillen ontstonden over de concrete invulling van een aantal beslissingen. Het ging daarbij om de pensioenmaatregel voor werkloze vijftigplussers en de vraag wat precies onder de taks op de effectenrekeningen zou vallen.

Gemeenteraadsverkiezingen

De regering zal de komende weken en maanden geen tijd hebben om stil te zitten. Premier Michel kondigde vorige maand zijn ambitie aan om alle beslissingen uit het Zomerakkoord voor het einde van het jaar in de Kamer in te dienen.



Spoed maken kan de premier ook helpen om het werk niet te zeer te laten doorkruisen met de gemeenteraadsverkiezingen. Niemand kan voorspellen in welke mate de regeringspartijen naar campagnemodus overschakelen. De lokale verkiezingen beloven bovendien al een stevige graadmeter te worden van de federale en regionale verkiezingen die ruim een half jaar laten plaatsvinden. Het mag met andere woorden niet verbazen dat de zenuwen in de loop van 2018 al strak gespannen zullen staan. L