Michel schiet met scherp op Di Rupo: "Miserie, miserie, miserie? Misschien heeft hij het over zijn eigen stad" TT

18 januari 2018

15u36

Bron: Belga 8 Premier Charles Michel heeft fors uitgehaald naar zijn voorganger en PS-voorzitter Elio Di Rupo. De eerste minister kon het maar matig appreciëren dat Di Rupo gisteravond kritiek had geuit op het arbeidsmarktbeleid van de federale regering. "Ik heb geen lessen aan te nemen van iemand die aan het hoofd stond van een regering in een periode waarin 25.000 banen in de privé verloren gingen", viel Michel uit.

De mantra van de huidige regering is "jobs, jobs, jobs". De ploeg-Michel pakt dan ook graag uit met cijfers van allerlei instanties, zoals de Nationale Bank of het Planbureau, die de jobaangroei in ons land in de verf zetten.

Tijdens de nieuwjaarswensen van zijn partij bestempelde PS-voorzitter Di Rupo het beleid van deze regering echter als "miserie, miserie, miserie". Hij stelde dat de regering-Michel er onvoldoende in geslaagd is banen te creëren en dat de regering vooral werk heeft gemaakt van slecht betaalde flexi-jobs.

"Misschien is hij fan geworden van FC De Kampioenen"

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) sprak dat laatste eerder op de dag al tegen. In de plenaire vergadering van de Kamer schakelde premier Michel een versnelling hoger. "Misschien is mijn voorganger fan geworden van FC De Kampioenen (een verwijzing naar "miserie, miserie, miserie", een uitspraak die in de reeks geregeld valt, red.), ofwel verwijst hij naar zijn eigen partij, ofwel gaat het over Bergen (de stad waar Di Rupo burgemeester is, red.)", stelde de eerste minister.

Hij verweet Di Rupo ook dat deze uitspraken "van iemand die één van de hoogste functies heeft bekleed", zijn geloofwaardigheid niet ten goede komen. De volumeknop bij zowel de premier als op de PS-banken ging helemaal open toen Michel verklaarde geen lessen aan te nemen heeft van "iemand die aan het hoofd stond van een regering in een periode waarin 25.000 banen in de privé verloren gingen. Dat is het resultaat van uw keuzes en uw beleid", hekelde de premier.

PS-fractieleider Ahmed Laaouej herinnerde de premier er aan dat zijn partij MR ook deel uitmaakte van de regering-Di Rupo.

Fake news

Ook staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) stelde dat Di Rupo "fake news" verspreidt. "In de 170.000 gecreëerde jobs zitten geen flexi-jobs. In plaats van de mensen iets voor te liegen, zou hij beter de mensen gunnen dat ze iets kunnen bijverdienen", aldus De Backer.

De staatssecretaris haalt cijfers aan van de RSZ om de kwaliteit va de gecreërde jobs te staven. "Meer dan 8 op de 10 jobs zijn immers minstens vier vijfde jobs", weet De Backer. Hij noemt de flexi-jobs een groot bijkomend succes. "De horeca telde eind vorig jaar 28.400 mensen die iets bijverdienden met een flexi-job. Dat is een toename met de helft in een jaar".

Sinds 1 januari zijn de flexi-jobs uitgebreid naar bakkers, winkels, kappers, slagers en gepensioneerden. Intussen boden volgens De Backer al 685 gepensioneerden zich aan voor een flexi-job.