Michel redt z'n vel: regering sukkelt voort en koopt tijd tot 19 december Isolde Van Den Eynde

06 december 2018

05u00 17 Dankzij een alternatieve meerderheid is het vel van Charles Michel (MR) voorlopig gered. Hij kan, zoals beloofd, op 10 december naar Marrakech met een mandaat van het parlement. "En dat is belangrijk voor de geloofwaardigheid van België en de autoriteit van de premier."

De regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V en bijna alle oppositiepartijen (PS onthield zich) sloten gisteren een deal over een resolutie die de regering oproept om het VN-migratiepact aan te nemen. Inclusief een aanvullende nota die het pact juridisch neutraliseert. N-VA stemde tegen. Peter De Roover slaagde er in om op het moment van de stemming niet aanwezig te zijn. Hij gaf op dat moment interview nummer 700, maar een partijgenoot drukte op het rode knopje. En daarmee was de wisselmeerderheid een feit.

Groen glorieerde. De oppositiepartij diende de resolutie in en voelt zich een belangrijke stem in het debat. "Dit geeft de premier een heel sterk mandaat om te doen wat de regering al beslist heeft", aldus Kristof Calvo. Maar dat is vooral goed nieuws voor de premier zelf: Michel kan naar Marrakech. In september verkondigde hij voor de Algemene Vergadering dat ons land het VN-pact zal steunen. MR-voorzitter Chastel stelde in een hoera-persbericht dat het "federale parlement het pact steunt en dat Michel die boodschap in Marrakech zal brengen, zoals beloofd". En dat is goed, vindt de partij van de premier. "De Belgische geloofwaardigheid blijft overeind", zegt de partijwoordvoerder. "Net als de autoriteit van Michel zelf."

Dat de grootste regeringspartij, de N-VA, het pact niet steunt, is bijzaak. De ontmoeting in Marrakech heeft vooral symbolische waarde, er wordt niet gestemd. En N-VA wil de stekker nog niet uittrekken. Vraag is: wat doet Michel in New York, waar ons land zich wél moet uitspreken? Vandaag geeft de premier zelf tekst en uitleg in de plenaire vergadering. Gisteren stuurde hij zijn kat naar het parlement. Calvo vindt dat hij "bangelijk duidelijk" moet zijn. Dat ons land zich zou onthouden, zoals Oostenrijk, lijkt alvast geen optie. De oppositie hielp Michel aan een mandaat om het pact in Marrakech te verdedigen. "Trekken we in New York onze staart in, dan worden we doodgemaakt door de oppositie", gelooft een regeringsbron.