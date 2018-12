Michel reageert boos op eisen N-VA en "laat zich niet intimideren door chantage”: “Voorwaarden zijn onaanvaardbaar” “N-VA legt vier eisen op tafel voor steun aan Michel II”: staatshervorming mogelijk maken, begroting, volledige arbeidsdeal en migratiepact TT

17 december 2018

13u12

Bron: De Tijd, Belga 1 De N-VA heeft afgelopen weekend zijn eisen voorgelegd aan premier Charles Michel (MR) om diens minderheidsregering van MR, CD&V en Open Vld te blijven steunen. De partij zou daarbij vier concrete eisen hebben geformuleerd. Michel licht de drie overgebleven partijen in de regering deze namiddag in en trekt morgen naar het parlement, maar zegt nu al dat hij zich “niet laat intimideren door de chantage van N-VA in verband met de stemming van de begroting”.

Volgens de eerste minister laat N-VA zijn goedkeuring van de begroting afhangen van ofwel vervroegde verkiezingen, ofwel de confederale vlucht vooruit. “In beide gevallen zijn die voorwaarden onaanvaardbaar”, aldus premier Michel in een erg duidelijke mededeling. “De regering werkt voort om de belangen van de burger te verzekeren, meer in het bijzonder op het vlak van koopkracht, veiligheid en de klimaatuitdagingen. De begroting is in de commissie goedgekeurd en ondersteund door de minister van Financiën (toen N-VA’er Johan Van Overtveldt, TT)”, aldus de premier. “Daar is sindsdien geen euro meer aan veranderd.” Maar bij N-VA zeiden Theo Francken en Geert Bourgeois vanmorgen voor aanvang van het partijbureau al dat de begroting “meer is dan wat tabellen en cijfers”. “De begroting is gekoppeld aan het beleid.”



Zoals bekend heeft de minderheidsregering-Michel II maar 52 op de 150 Kamerzetels en heeft ze dus de steun van andere partijen nodig om bijvoorbeeld deze week de begroting goedgekeurd te krijgen. Alvast N-VA verklaarde in een resem weekendinterviews zijn vel duur te willen verkopen.

Vier eisen

Concreet zou N-VA vier eisen op tafel hebben gelegd, die Michel momenteel aftoetst bij de overblijvende coalitiepartners. Allereerst zou N-VA willen dat het parlement grondwetsartikels voor herziening vatbaar verklaart, schrijft De Tijd. Enkel op die manier kan er een nieuwe staatshervorming komen en heeft de N-VA uitzicht op het gevraagde confederalisme. “De herziening van de grondwet moet urbi et orbi worden gerealiseerd, zoals afgesproken in de geheime Atoma-schriftjes”, zegt een anonieme N-VA’er aan De Tijd.



Ook wil de partij dat de begroting zoals afgesproken wordt uitgevoerd en dat er geen nieuwe belastingen bijkomen om eventuele tekorten te dichten. Bovendien moet de Arbeidsdeal uit het Zomerakkoord volledig worden uitgevoerd, dus inclusief de felbegeerde snellere daling van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, de zogenaamde degressiviteit.

Migratiepact

Vierde eis zou toch nog een vraag rond het VN-migratiepact zijn. Woensdag wordt daarover finaal gestemd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York. Ons land zal daarbij voor het pact stemmen, in lijn met de goedkeuring in Marrakesh zelf vorige week. N-VA zou niet langer vragen dat België zich bij de stemming onthoudt, maar er zou “nog iets anders mogelijk zijn”.

Mogelijk gaat het over het algemenere migratiebeleid. N-VA wil dat het beleid van Theo Francken gewoon wordt verdergezet. “Ik wil niet in mijn gezicht worden uitgelachen met aan de ene kant een voluntaristisch beleid inzake migratie en aan de andere kant een begroting die ik zogezegd zou moeten steunen”, zei voorzitter Bart De Wever vorige week al.

Ook CD&V-vicepremier Kris Peeters toonde zich erg misnoegd over de eisen. Indien N-VA vervroegde verkiezingen wil, dan moet die partij dat maar duidelijk zeggen, maar dan heeft ze daarvoor wel de steun van de PS nodig, liet Peeters noteren.

Motie van wantrouwen?

Morgen komt premier Michel naar het parlement om tekst en uitleg te geven. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de regering een vertrouwensstemming zou vragen, maar vicepremier Didier Reynders van MR drukte die vraag vanmorgen de kop in. Michel komt morgen enkel antwoorden op de interpellaties, klonk het stellig. Alvast sp.a kondigde aan een motie van wantrouwen in te dienen als de premier niet zelf het vertrouwen vraagt.

Op de RTBF-radio waarschuwde Michel vanmorgen voor vervroegde verkiezingen. Het zijn immers enkel de federale verkiezingen die dan vroeger dan gepland zouden plaatsvinden. De Europese en regionale verkiezingen blijven einde mei geprogrammeerd. “Er is dus een reëel risico op immobilisme en blokkage tijdens het volledige jaar 2019. Dat zou niet goed zijn voor de burgers”, aldus Michel. “Maar mocht het parlement dat willen, bijvoorbeeld door een motie van vertrouwen weg te stemmen of een motie van wantrouwen te steunen, dan zou dat een signaal zijn van het parlement”.

“Michel is enkel op zoek naar anti-sociaal verbond met N-VA”

Op steun van de PS, na N-VA de tweede grootste fractie in het parlement, hoeft Michel alvast niet te rekenen. Premier Michel “is enkel op zoek naar een nieuw verbond met de N-VA om zijn rechts beleid van afbraak en sociale scheuring voort te kunnen zetten”, stelt PS-kamerfractieleider Ahmed Laaouej.

Michel heeft “sinds vrijdagnamiddag enkel contact gehad met de N-VA”, stelt Laaouej vast. Volgens de Franstalige socialist is de premier “niet op zoek naar steun in het parlement om de koopkracht te verhogen of de klimaatambities op te trekken”.

