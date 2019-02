Michel pikt beschuldigingen oppositie over Libische fondsen niet TT

28 februari 2019

17u39

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel pikt het niet dat leden van de oppositie hem ervan beschuldigen informatie over de Libische fondsen te hebben achtergehouden voor het parlement. Het rapport van het VN-sanctiecomité van december bevat volgens de premier geen enkel nieuw element, zei hij deze namiddag in de Kamer. Hij herhaalde dat het parlement snel rapporten krijgt over de zaak.

In 2011 beslisten de Verenigde Naties om miljarden aan fondsen uit de omgeving van de gevallen Libische leider Kadhafi te bevriezen. Eind 2012 gaf ons land wel groen licht om de intresten op die bevroren tegoeden vrij te geven. Het gaat wellicht om honderden miljoen euro en het is niet duidelijk wat er met dat geld is gebeurd en hoe die beslissing tot stand kwam. De Kamer is al een tijdlang bezig met de zaak onder de loep te nemen.

Over het vrijgeven van de intresten tikte de VN in september vorig jaar ons land al op de vingers. Gisteren raakte bekend dat een VN-sanctiecomité intussen bevestigde dat de vrijgave in strijd was met de VN-sancties tegen Libië.

In de Kamer vroeg onder meer Dirk Van der Maelen (sp.a) waarom de premier geen melding had gemaakt van dat jongste VN-document. "Ofwel wist u dat en hebt u de Kamer niet juist geïnformeerd, ofwel wist u het niet omdat minister van Buitenlandse Zaken Reynders u niet heeft ingelicht", zei de sp.a'er.



Premier Michel beet van zich af. De fondsenkwestie dateert van de vorige legislatuur en het VN-document uit december, dat een dag voor de val van de regering werd gepubliceerd, bevat volgens de premier "geen enkel nieuw element".

“Theaterspelletjes”

Michel zei dat hij met het parlement wil blijven samenwerken om volledige klaarheid te brengen in het dossier, al wil hij dat niet "voor dit soort theaterspelletjes". De premier herhaalde dat hij tegen de hoorzitting van 15 maart rapporten zal overmaken van alle informatie over de contacten, initiatieven en beslissingen in verband met de vrijgave van Libische fondsen.

"U zit met een kanjer van een probleem", repliceerde Van der Maelen. "Het probleem situeert zich in uw regering en het probleem is dat u, waarschijnlijk, niet op de hoogte gesteld werd door uw minister van Buitenlandse Zaken". Een razende Michel onderbrak Van der Maelen en riep enkele keren: “En uw geloofwaardigheid? Wat met de valse mails van Defensie?” Een verwijzing naar het F-16 dossier waarin Van der Maelen onbewust met vervalste mails in het parlement zwaaide om toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) te beschadigen.