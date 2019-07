Michel over zijn partij: “We moeten de bladzijde omslaan en teleurgestelde burgers terugwinnen” SVM

04 juli 2019

22u31

Bron: Belga 0 Charles Michel heeft voor het eerst gesproken over de opvolging binnen zijn partij. “We moeten de bladzijde omslaan en een aantal teleurgestelde burgers terugwinnen”, klinkt het. Op 1 december neemt de aftredende premier het voorzitterschap van de Europese Raad op zich.

Michel werd dinsdag aangeduid als opvolger van Europees president Donald Tusk. Op een korte persconferentie na hulde hij zich sindsdien in stilzwijgen. Speculaties over hoe de MR de komende maanden zal evolueren, staken de kop op.

Michels mandaat als voorzitter van de Franstalige liberalen loopt in theorie tot het einde van de regeringsonderhandelingen, die hij voor zijn partij leidt. Maar de complexiteit van de politieke situatie zou er kunnen voor zorgen dat die uitlopen tot na 1 december.

“Extra zuurstof”

Vanavond sprak Michel voor het eerst over de fakkel overdragen. Hij deed dit toen hij het woord nam voor de lokale verkozenen in Perwez (Waals-Brabant).

"Tussen nu en december gaan we proberen om ervoor te zorgen dat die onderhandelingen zo goed mogelijk kunnen verlopen. Het project waarin wij geloven, moet kunnen gerealiseerd worden. We gaan de overgang organiseren en extra zuurstof toedienen, zodat we de bladzijde kunnen omslaan.”

“Verlaat België niet”

Michel verdedigde de keuze voor een Zweedse coalitie. Die was volgens hem noodzakelijk, zowel voor de stabiliteit van het land als op socio-economisch vlak. "Deze regeringssamenstelling was uitzonderlijk: slechts één Franstalige partij en dus een zeer luide oppositie.”

De MR verloor stemmen bij de verkiezingen in mei. "We moeten proberen om de komende vijf jaar helder te zijn over onze sterke en zwakke punten, zodat we een aantal teleurgestelde burgers kunnen terugwinnen. Ik verlaat de politiek niet, ik verlaat België niet. Ik zal een toegewijde militant blijven, met alle reserves die vereist zijn in mijn nieuwe functie.”