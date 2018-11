Michel op EU-top: “Geen gesprekken met andere leiders voorzien over migratiepact” TT

25 november 2018

11u35

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel (MR) zal op de Europese brexit-top geen gesprekken voeren met de andere leiders over het VN-migratiepact. "Dat is niet aan de orde van de dag", zei hij vanochtend. Ook in de entourage van de premier valt te horen dat er geen formele of informele contacten gepland zijn.

Om de eenheid van zijn regering over het migratiepact te vrijwaren, zou Michel aan een Europese oplossing werken. Er circuleren geruchten over een gemeenschappelijke interpretatieve verklaring waar België met een handvol andere landen aan zou sleutelen.

Gevraagd of hij van de Europese top gebruikmaakt om met zijn collega's over het migratiepact te spreken, antwoordde Michel ontkennend. "Er is niets formeels voorzien", zei hij. De entourage van premier bevestigt dat er "niets" gepland is.