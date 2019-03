Michel noemt alliantie tussen socialisten en nationalisten “erger dan brexit” FVI

24 maart 2019

13u11

Bron: Belga 5 Op een verkiezingscongres van de MR in Louvain-la-Neuve heeft premier en partijvoorzitter Charles Michel gewaarschuwd voor een alliantie tussen socialisten en N-VA. "Die nationaal-socialistische cocktail, én verdeeldheid én verarming, zou erger zijn dan de brexit".

Michel vormde vier en een half jaar een regering met de Vlaams-nationalisten van de N-VA. De communautaire eisen van die partij werden echter opzij geschoven om een socio-economisch programma door te voeren. In december stapte de N-VA echter uit de regering. Voor de verkiezingen van 26 mei legt de N-VA echter het confederalisme opnieuw op tafel.

"Wij trappen niet in de val het communautaire avontuur", zei Michel zondag. "Wij willen noch het separatisme dat verdeeldheid zaait, noch het ultrasocialisme dat verarmt". Een samengaan van nationalisten en socialisten zou volgens hem "erger zijn dan de brexit".

Michel hekelde zondag het "conglomeraat van linkse partijen" die alles "gratis" wil maken, maar daarvoor alleen nieuwe belastingen kan heffen. "Zoals altijd is Elio de belastingheffer weer op de afspraak", zei de MR-voorzitter. De groenen van Ecolo kregen een sneer omdat ze het klimaatthema proberen te claimen. "Het klimaat is de zaak van iedereen en niemand heeft het monopolie over hoe we de klimaatuitdagingen moeten aangaan. Michel benadrukte dat de MR wel degelijk een klimaatwet wil. Wie iets anders zegt, "liegt" volgens de premier.