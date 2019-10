Michel Nihoul (78) overleden KVE

23 oktober 2019

15u11

Michel Nihoul is overleden. Dat heeft zijn partner, Marleen De Cokere, bevestigd aan Le Soir. Hij werd 78 jaar. Zijn gezondheidstoestand was de laatste weken verslechterd. Hij werd enkele dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis.

Nihoul, die de afgelopen tijd in Zeebrugge woonde, was een van de vermeende leden van de bende rond Marc Dutroux. Hij werd in het proces-Dutroux vrijgesproken van betrokkenheid bij de ontvoeringen van kinderen.

Hij werd wel veroordeeld voor drugsfeiten en bendevorming en kreeg vijf jaar gevangenisstraf. Hij kwam vervroegd vrij in 2006.

