Michel moet spitsroeden lopen bij oppositie én meerderheid: “Ik wil maximaal vechten tegen communautaire chaos” Premier: “Lijst van grondwetsartikels is communautaire waanzin” TT

04 april 2019

11u17

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 16 Premier Charles Michel (MR) wil naar eigen zeggen “maximaal vechten tegen een risico op communautaire chaos”. Daarom zal hij in de regering alles doen om zich te verzetten tegen de lijst van grondwetsartikels die deze week in commissie voor herziening vatbaar zijn verklaard, zoals hij deze voormiddag op Twitter verklaarde. Dat zei Michel vanmiddag in de Kamer. Zowel de oppositiepartijen als meerderheidspartij Open Vld reageerden ontstemd.

Michel werd in het parlement aan de tand gevoeld door zowel oppositiepartijen als zijn eigen coalitiepartner Open Vld. Om 11 uur vanmorgen had de premier een opvallende tweet de wereld ingestuurd. Hij noemde de lijst met Grondwetsartikels die in de bevoegde Kamercommissie voor herziening vatbaar waren verklaard, “communautaire waanzin”. Michel voegde er nog aan toe dat hij alles zou doen om zich ertegen te verzetten.

Zowel oppositie als meerderheid reageerde woedend. N-VA-fractieleider Peter De Roover zei eerder al dat als Michel de grondwetsherziening zou blokkeren, dat “in de buurt van een staatsgreep” zou komen. Vandaag noemde hij het feit dat een ontslagnemende minderheidsregering de parlementaire meerderheid zou blokkeren “democratische waanzin”. Ook vanuit groene hoek en bij Open Vld kwam felle kritiek. Open Vd-fractieleider Patrick Dewael noemde de uitspraken “onkies”.

Dat Michel zijn tweet verstuurde net na het verstrijken van de deadline om vragen in te dienen die deze namiddag tijdens het vragenuurtje konden worden gesteld, maakte de verontwaardiging alleen maar groter. Uiteindelijk liet Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) de vragen wel toe.

Ontslagnemende minderheidsregering zou parlementaire meerderheid blokkeren? Dat is democratische waanzin. https://t.co/dUhe75XMz5 Peter De Roover(@ PeterDeRoover1) link

“Communautaire chaos”

Michel benadrukte in zijn antwoord dat de regering het volste recht heeft zich tegen de lijst te verzetten. “Democratie is ook waken over de principes over het evenwicht tussen de machten”, klonk het.

Maar naast de juridische kwestie is de zaak ook vooral politiek, aldus de premier. “Ik zal als premier mijn verantwoordelijkheid nemen. Daarom ga ik maximaal vechten tegen een risico op communautaire chaos. De laatste decennia heb ik vastgesteld dat het telkens een keuze was: ofwel een communautaire crisis, ofwel zoals de laatste vier jaren, ook net N-VA, socio-economische hervormingen voor meer welvaart en meer jobs.”

Michel wil in de regering verder debatteren over het standpunt dat zijn ploeg uiteindelijk zal innemen.

Het parlement is aan zet om de herzieningverklaring op te stellen, want de regering nam geen enkel initiatief. De 16 wacht best het resultaat van de stemming af. Dit is onkies. https://t.co/wrXxFGlUTU Patrick Dewael(@ PatrickDewael) link

Geen applaus bij Open Vld

Opvallend: Michel kreeg na zijn antwoord enkel applaus van zijn eigen partij MR, niet van bijvoorbeeld coalitiepartner Open Vld.

Zijn antwoord kon dan ook niet op goedkeuring rekenen bij meerderheid en oppositie. “Met een minderheidsregering met 52 zetels in de Kamer is het democratisch niet fatsoenlijk zich te verzetten tegen de wil van een meerderheid van de Kamer. Dat doe je niet. Dat zijn fundamentele rechten. U hebt zich daarbij neer te leggen, niet meer, niet minder”, aldus Dewael. Michel wees Open Vld er op dat “als u de herziening van artikel 1 van de Grondwet deelt, u vooral de nationalisten blij maakt”.

Volgens De Roover (N-VA) is Michel “helemaal het noorden kwijt”.

Groen-fractieleider Kristof Calvo noemde “een land en haar democratie niet vernieuwen, grondrechten niet verankeren” pas echt “een cadeau voor nationalisten en populisten”. “Wat een late bekering. Vier en een half jaar hebt u het land uitbesteed aan Vlaams-nationalisten, en vandaag spelt u de Kamer de les in de strijd tegen nationalisme. Een grondwet dient niet alleen om het land te splitsen, een grondwet kan mensen ook bijeen brengen.”

Een land en haar democratie niet vernieuwen, grondrechten niet verankeren, dát is een cadeau voor nationalisten en populisten #villapolitica #dekamer Wij blijven aandringen op lijst die België en het samenleven kan versterken 🇧🇪 Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Onverwacht

De Kamercommissie voor de herziening van de Grondwet heeft dinsdag ruim veertig artikels uit de Grondwet voor herziening vatbaar verklaard. Het gaat om een lijst met een reeks uiteenlopende artikels, die na een chaotische stemming tot stand kwam. Dat betekent dat die artikels de volgende legislatuur kunnen worden gewijzigd, indien daar een tweederdemeerderheid voor te vinden is. Vanavond moet de plenaire Kamer zich sowieso nog uitspreken.

De goedkeuring van de lijst is een van de laatste beleidsdaden van de legislatuur. Eens gestemd en goedgekeurd door de regering, en nadien gepubliceerd in het Staatsblad, zijn Kamer en Senaat automatisch ontbonden. De Grondwetsartikels op de lijst zijn de enige die de daaropvolgende legislatuur kunnen worden aangepast.

Het was uitkijken naar het standpunt van de regering, omdat zij de lijst dus ook zelf moet goedkeuren vooraleer ze geldig is. Hoewel de regering in lopende zaken zit, is ze puur juridisch niet gebonden door wat Kamer en Senaat beslissen, maar verschillende partijen noemden het eerder al onkies als de regering, die geen meerderheid heeft, de meerderheid in het parlement niet zou volgen.

De Franstalige partijen waren het er dinsdag over eens dat er geen communautair geladen artikels zouden mogen passeren. Dat liep echter al snel mis. Zo kreeg totaal onverwacht artikel 1 groen licht. Dat schrijft voor dat België een federale staat is, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. CD&V had dat naar voren geschoven om de scheiding der machten in te expliciteren. Omdat een lid van MR te laat voor de stemming was, was er een tegenstem te kort.

Maar er zijn nog opvallende artikels die een meerderheid kregen. Het meest in het oog springt artikel 7bis, langs waar de voorstanders van de Klimaatwet die wet in de Grondwet willen verankeren. Ook stemrecht vanaf 16 jaar, de invoering van een federale kieskring, referenda op gemeentelijk en regionaal niveau en het initiatiefrecht van burgers behoren tot de mogelijkheden om na de verkiezingen te worden doorgevoerd. Het invoeren van stemrecht in plaats van stemplicht haalde het niet.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om artikels die pas de volgende legislatuur kunnen worden gewijzigd. Bovendien is daar dan een tweederdemeerderheid voor nodig. Die is niet nodig om artikels op de lijst te plaatsen.