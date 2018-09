Michel, Macron, Rutte en Bettel vormen gesloten front over asiel en migratie kv

06 september 2018

18u35

Bron: Belga 3 Premier Charles Michel, zijn Nederlandse en Luxemburgse collega's Mark Rutte en Xavier Bettel en de Franse president Emmanuel Macron vormen een gesloten front over de aanpak van het asiel- en migratiedossier in de aanloop naar de informele Europese top in het Oostenrijkse Salzburg, op 20 september. Ze bepleiten "progressieve en efficiënte" oplossingen en rekenen ook op de steun van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om de nationalisten en populisten van antwoord te dienen.

Michel, Macron en Rutte waren vandaag op uitnodiging van Bettel afgezakt naar het Luxemburgse kasteel van Bourglinster. Ze bereidden er de top van Salzburg voor. "We gaan daar concrete oplossingen aandragen, progressieve oplossingen die meteen ook de meest efficiënte zijn, maar zonder daarbij naïef te willen zijn", blikte Macron vooruit.

De populisten, de extremisten die het Europese project haten, zijn verenigd in de inefficiëntie van hun projecten. Charles Michel

Volgens premier Michel zal Salzburg de plaats blijken waar "de tegenstellingen in het kamp van Europese populisten worden ontmaskerd". Michel ziet een op het eerste zicht verenigd front dat eenvoudige oplossingen aandraagt, "maar in feite zijn ze totaal tegenovergesteld aan elkaar en dus inefficiënt".

Zo wijst Michel erop dat de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, van de extreemrechtse Lega, de andere Europese lidstaten vraagt om meer migranten op te nemen en Italië te ontlasten, terwijl de Hongaarse premier Viktor Orban net elke vorm van solidariteit van de hand wijst. "De populisten, de extremisten die het Europese project haten, zijn verenigd in de inefficiëntie van hun projecten."

Versnelling

Michel en co. kwamen overeen om de uitvoering te versnellen van de grote principes die overeengekomen werden tijdens de Europese top van juni. Het gaat dan om een betere samenwerking met de herkomst- en de transitlanden, vooral op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (Michel spreekt van een "Marshallplan voor Afrika"), een betere bescherming van de Europese buitengrenzen, het opvoeren van de strijd tegen mensensmokkelaars, en de bevestiging dat de Europese lidstaten waar migranten aankomen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, maar de andere landen zich tegelijk solidair moeten opstellen.

Steun van Duitsland nodig

De vier rekenen op de steun van de Duitse kanselier Merkel. "Wat de bondskanselier ter zake doet, strookt helemaal met de aanpak van de progressieven", zegt Macron. De Franse president ontvangt Merkel morgen in Marseille. Hij verwacht dat de Europese Volkspartij (EVP) van Merkel, waar ook het Fidesz van Orban toe behoort, "haar positie verduidelijkt" wat betreft het migratiebeleid en het respect voor de rechtsstaat, "want je kan niet de ene keer aan de kant van Merkel staan en de andere keer aan de kant van Orban".

De drie liberale regeringsleiders praatten ook kort met Macron over de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Tussen de liberalen en En Marche! , de beweging van Macron, lijkt een paringsdans bezig die na de verkiezingen zou kunnen uitmonden in een alliantie of een gemeenschappelijke fractie in het Europees Parlement. Maar donderdag werd daarover nog niets beslist. "Op het gepaste moment zal er duidelijkheid komen", verwees Michel naar de resultaten van de verkiezingen.

Digitale taks voor internetbedrijven

Een ander onderwerp dat in Bourglinster werd aangesneden, is het voorstel van de Europese Commissie om de grote internetbedrijven een 'digitale taks' op te leggen. Xavier Bettel herhaalde dat hij voorstander is van een heffing op het niveau van de OESO-landen om de EU niet met competitiviteitsverlies op te zadelen. Maar omdat het weinig waarschijnlijk lijkt dat er binnen de OESO snel een akkoord gevonden wordt, zegt Bettel open te staan voor een Europese heffing die weliswaar beperkt is in de tijd. De Europese ministers van Financiën zouden daar de komende dagen voor een doorbraak kunnen zorgen. Zij zitten morgen en overmorgen samen in Wenen.