Michel, Macron, Rutte en Bettel vormen gesloten front over asiel en migratie

06 september 2018

Bron: Belga

Premier Charles Michel, zijn Nederlandse en Luxemburgse collega's Mark Rutte en Xavier Bettel en de Franse president Emmanuel Macron vormen een gesloten front over de aanpak van het asiel- en migratiedossier in de aanloop naar de informele Europese top in het Oostenrijkse Salzburg, op 20 september. Ze bepleiten "progressieve en efficiënte" oplossingen en rekenen ook op de steun van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om de nationalisten en populisten van antwoord te dienen.