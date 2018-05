Michel Libert schreeuwt onschuld uit: "Voor de laatste keer: neen, ik ben niet de Reus" Tessa Rens

13 mei 2018

15u05

Bron: VTM Nieuws 0 “Voor de zoveelste en hopelijk ook de laatste keer: neen, ik ben niet 'de Reus' van de Bende van Nijvel.” Dat zegt Michel Libert in een interview met VTM NIEUWS. Een nieuwe getuige wees Libert – diens voormalige baas - gisteren aan als 'de Reus'. “Moest ik het geweest zijn, was ik allang met mijn rugzak vertrokken en ondergedoken.”

Gisteren kwam een nieuwe kroongetuige in het dossier van de Bende van Nijvel naar buiten met zijn verhaal. Hij wees zijn voormalige baas, Michel Libert, aan als de Reus.

Dat zijn naam opnieuw opduikt in het dossier, bevalt hem allerminst. “Ik ben het beu. Punt. Het is een grap. Het is komisch, bijna een cartoon. Stop er gewoon mee.”

Het is mijn grootste wens dat ze vinden wie in de Bende van Nijvel zat, zegt Libert nog. “Het is mijn enigste wens, al veertig jaar lang. Maar met de elementen die ze nu hebben, geloof ik er niet in.”

Michel Libert is nog niet gecontacteerd door het gerecht, maar zegt dat hij zal meewerken als hem dat gevraagd wordt. “Ik zeg al veertig jaar lang dat ik wil meewerken, maar niet als het is om met mijn voeten te spelen. Ze hebben me al acht keer dezelfde vragen gesteld, om dezelfde antwoorden te krijgen. Ze hebben dertig jaar verloren.”

Al eerder verdacht

Libert wordt er al sinds 1984 van verdacht 'De Reus' van de Bende te zijn. Zo’n dertig jaar geleden was Libert een fors gebouwde man van 1,91 meter, waardoor hij ook destijds in het vizier van de speurders kwam. In de jaren negentig gaf Libert toe meermaals voor de aanslagen van de Bende van Nijvel supermarkten verkend te hebben in opdracht van een onbekende opdrachtgever.

Libert liet gisteren al verstaan dat hij niet gediend is met de nieuwe beschuldigingen. Hij dient dan ook een klacht in tegen de getuige. "Ik ben razend. We zien elkaar in de rechtbank", klonk het .