Michel legt opmaak begroting bij eventuele formateur(s): “Regering kan geen volwaardige begroting indienen” TT

20 september 2019

17u50

Bron: Belga 0 De federale regering in lopende zaken kan tegen 15 oktober geen volwaardige begroting voor volgend jaar indienen bij de Europese Commissie. Dat is de verantwoordelijkheid van wie ook de nieuwe regering zal vormen, zei premier Charles Michel vanmiddag na afloop van de ministerraad.

Door de val van de regering eind vorig jaar is er voor dit jaar al geen echte begroting die door het parlement is goedgekeurd. De overheid werkt met een soort noodbegroting, waarbij elke maand niet meer dan het budget van vorig jaar mag worden uitgegeven. Een échte begroting voor volgend jaar opstellen, kan de ontslagnemende regering ook al niet, ook al staan de begrotingscijfers vol in het rood. De drie partijen van die regering, MR, CD&V en Open Vld, beschikken maar over 38 van de 150 Kamerzetels. De Europese Commissie verwacht echter tegen 15 oktober van elke lidstaat de krachtlijnen van de begroting voor volgend jaar.

Premier Michel zegt dat het aan de toekomstige formateurs is om een oplossing te zoeken. "De minister van Begroting doet wat ze moet doen om aan de mensen die aan de regeringsvorming zullen beginnen de belangrijke elementen over te maken die het mogelijk moeten maken om zo snel mogelijk - en ik hoop binnen de gestelde termijn - een begroting aan Europa over te maken. Het is de verantwoordelijkheid van diegene die, vroeg of laat, zich met de vorming van een regering gaan bezighouden", zei Michel.

Michel herinnerde er aan dat hij vorig jaar, na het vertrek van N-VA uit de regering, andere partijen had voorgesteld om een reeks socio-economische en budgettaire maatregelen te nemen. "Ik wist wat het risico was en heb daarom voor een oplossing gepleit. Ik wist dat er met de verkiezingen en de tijd die nodig is om een regering te vormen een probleem zou komen voor 2020. Ik heb vastgesteld dat het niet mogelijk was om een samenwerking met het parlement te vinden voor de begroting 2019. Nu komt oktober eraan en zijn we op een moment aangekomen dat de formatiefase nog steeds niet is begonnen. De vraag aan de politieke partijen daarbij is: wat doen we om in orde te zijn met Europa?"

Michel benadrukte dat de regering de voorbije jaren het structureel begrotingstekort jaar na jaar kleiner maakte. Het uitblijven van een volwaardige begroting zonder echte keuzes zorgt maakt echter dat de begrotingscijfers verslechteren.