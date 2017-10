Michel kondigt "uitzonderlijk overleg" met gewesten aan over mobiliteit TT

17u09

Bron: Belga 0 BELGA Premier Charles Michel wil dringend met de gewesten overleggen over extra investeringen om de mobiliteit in ons land te verbeteren. Dat zei hij in zijn regeringsverklaring in de Kamer.

Door de gedeeltelijke sluiting van het Herrmann-Debrouxviaduct - een van de belangrijke verkeersaders van en naar Brussel - is de discussie over de mobliteitsinfrastructuur in ons land weer brandend actueel.



"We moeten dringend duidelijkheid krijgen over de reële toestand van de infrastructuur" en over wat er nodig is voor het onderhoud ervan, zei de premier. Het investeringspact dat de federale regering een jaar geleden lanceerde kan een katalysator zijn "voor een verhoogde ambitie voor mobiliteit in het gehele land".



Michel zal "zeer snel" een uitzonderlijk overlegcomité (met de deelstaatregeringen) samenroepen over mobiliteit.



Op 20 november zal het meerjarenplan voor de spoorwegen overigens voorgesteld worden aan de gewesten. Dat plan maakt cofinanciering door de gewesten mogelijk. Via het plan zal de toegang tot de Antwerpse haven en tot de luchthaven van Charleroi verbeterd worden.