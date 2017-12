Michel: "Ik was mentaal voorbereid op Trumps handdruk" Redactie

07u15

Bron: VRT 1

In de eindejaarstalkshow 'Vrede op aarde' op Eén heeft premier Charles Michel teruggeblikt op een van de opmerkelijke gebeurtenissen van 2017: het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan ons land én meer bepaald op zijn kennismaking met de befaamde handdruk van de president, de zogenoemde Trumpshake. "Ik was niet getraind, maar ik had me mentaal voorbereid", onthulde Michel. "Ik had op tv gezien dat Angela Merkel en Shinzo Abe een paar moeilijkheden hadden." De premier demonstreerde in de studio met veel plezier wat zo'n Trumpiaanse handdruk met een mens doet.

VRT Premier Michel demonstreert in de VRT-studio de wilde handdruk van president Trump.