Michel: "Ik vertrek in naam van de regering. Twee staatssecretarissen zullen drie N-VA-ministers vervangen"

08 december 2018

22u57

Premier Charles Michel heeft voor het eerst duidelijk gesteld dat hij namens de regering naar Marrakech gaat. De regering is bij deze dus officieel gevallen.

“Een woord is een woord”, klonk het. “Dat betekent dat ik morgen vertrek om aanwezig te zijn op de internationale conferentie van de VN, in naam van de regering. N-VA is vandaag weggelopen van de ministerraad. Ik neem akte van haar positie en wil de partij bedanken voor haar duidelijkheid. Twee staatssecretarissen zullen de drie N-VA-ministers vervangen.

Dat houdt dus in dat staatssecretaris van Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) en staatssecretaris van Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) minister worden. Na zijn terugkeer uit Marrakech plant Michel consultaties met het parlement. “Ik zal naar Marrakech gaan met respect voor onze grondwet en eis meer dan ooit verantwoordelijkheid”, klonk het tot slot nog.