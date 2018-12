Michel: “Ik vertrek in naam van de regering. Twee staatssecretarissen zullen drie N-VA-ministers vervangen” SVM

08 december 2018

22u57

Bron: Eigen berichtgeving 30 Premier Charles Michel heeft voor het eerst duidelijk gesteld dat hij namens de regering naar Marrakech gaat. De regering is bij deze dus officieel gevallen. Hij stelt voor dat de twee resterende staatssecretarissen -Philippe De Backer (Open Vld) en Pieter De Crem (CD&V)- de drie N-VA-ministers vervangen. Na zijn terugkeer uit Marrakesh, waar hij in naam van de regering het VN-migratiepact zal goedkeuren, start de premier consultaties met het parlement.

N-VA lanceerde op de extra ministerraad de formele vraag om de beslissing rond het migratiepact terug te draaien. “Ik heb vastgesteld dat daarover geen consensus was. Een woord is een woord. Daarom zal ik morgen vertrekken om aanwezig te zijn op de internationale conferentie van de Verenigde Naties, in naam van de regering en om België te verdedigen”, stelde de premier.

“Ik heb vastgesteld dat de N-VA is weggelopen van de ministerraad. Ik neem akte van de duidelijkheid van haar positie en ik wil haar daarvoor bedanken”, ging de eerste minister verder. Hij voegde er ook meteen aan toe dat N-VA de Zweedse coalitie verlaten heeft. Hij bedankte de ministers, staatssecretarissen en medewerkers van N-VA voor het “gigantische werk” van de voorbije vier jaar. Michel had het even later ook over de oranje-blauwe coalitie, dus van liberalen en christendemocraten.

Exit Jambon, Van Overtveldt en Francken

De premier lanceerde ook het voorstel om de drie N-VA-ministers Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Sander Loones te vervangen door de staatssecretarissen van Open Vld en CD&V . Dat betekent dat de bevoegdheden Binnenlandse Zaken, Financiën, Defensie en Ambtenarenzaken moeten worden herverdeeld. Bovendien is N-VA nog bevoegd voor een rist bevoegdheden via zijn staatssecretarissen, niet in het minst voor Asiel en Migratie.

Oranje-blauw beschikt niet over een meerderheid in de Kamer. Over hoe een en ander de komende weken en maanden moet verlopen, plant premier Michel vanaf zijn terugkeer uit de Marokkaanse stad gesprekken met het parlement. “Uit respect voor de grondwet en de democratische instellingen", klonk het.