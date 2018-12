Michel II heeft maar stem van 1 op 3 Belgen DDW/JS/IVDE/ARA

10 december 2018

04u35 0 Met een regering die nog maar één op de drie Belgen vertegenwoordigt, beginnen Charles Michel en co. aan vijf maanden improviseren. “Het wordt een permanente diplomatieke conferentie met het parlement”, zegt kersvers minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

et is op glad ijs dat MR, CD&V en Open Vld zich begeven na het opstappen van N-VA. Een regering zonder meerderheid in het parlement is onuitgegeven, en ook grondwettelijk is het niet vanzelfsprekend om een doorstart te maken zonder het vertrouwen van de Kamer te vragen. Het is de minst slechte optie, volgens de partijen van oranje-blauw. “Nu vervroegde verkiezingen uitschrijven, zou het land een jaar lang blokkeren”, zegt premier Charles Michel (MR), die van koopkracht, energie en veiligheid de prioriteiten van de laatste vijf maanden maakt.

Met 52 Kamerzetels op 150 - goed voor amper 31% van de stemmen - moet de coalitie voortaan voor elk wetsontwerp de steun zoeken van minimaal 24 leden van de oppositie, waar de linkse partijen niet van plan zijn ook maar één duimbreed toe te geven. Het zal vooral van de goodwill van N-VA afhangen of ‘Michel 2.0' haar resterende agenda kan afwerken. Belangrijkste werven die nog afgerond moeten worden, zijn de begroting, de arbeidsdeal, de laatste fase van de taxshift, de zware beroepen, de invoering van een energienorm en een nieuw loonakkoord. N-VA belooft zich constructief op te stellen in de sociaal-economische dossiers die ze zelf mee in gang zette, maar zonder meer. “De begroting kan goedgekeurd worden als alle delen van het zomerakkoord worden uitgevoerd”, aldus ex-minister Jan Jambon (N-VA). De resterende regeringspartijen garanderen dat dit zal gebeuren, inclusief aanscherping van de werkloosheidsuitkering. Dat Michel II onderweg nog sneuvelt, is niet uitgesloten maar weinig waarschijnlijk. De oppositie kan een motie van wantrouwen indienen, maar geen enkele partij heeft zin in vervroegde verkiezingen.