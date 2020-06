Michel Hofman binnenkort nieuwe Chef Defensie mvdb kv

30 juni 2020

17u48

Bron: Belga, VRT 6 Viceadmiraal Michel Hofman wordt de nieuwe Chef Defensie. Dat verklaarde minister van Defensie Philippe Goffin vandaag in de Kamer. Hofman volgt Marc Compernol op, wiens mandaat binnenkort afloopt. Hofman is momenteel vice-Chef Defensie. Op 10 juli treedt hij in functie voor een mandaat van vier jaar.

De andere kandidaten voor de topjob bij het leger waren Claude Van de Voorde en Jan Hennes. Volgens minister Goffin konden ze alle drie een indrukwekkend palmares en brede ervaring op tafel leggen. De keuze van de regering viel uiteindelijk op Hofman omwille van zijn brede ervaring op operationeel en internationaal vlak, zijn kennis van de Defensiestructuren en de implementatie van de strategische visie op Defensie.

De in Oostende geboren Hofman, perfect tweetalig en deels opgeleid in Nederland, was de enige Franstalige onder de drie kandidaten op de shortlist. Hofman was de enige Franstalige onder de drie kandidaten op de shortlist. Oorspronkelijk waren er zes kandidaten voor de job. Het is geleden van Willy Herteleer (1995-2002) dat iemand “uit de Marine” aan het hoofd komt te staan van het Belgisch leger. Over de inhoudelijke oriëntering van de nieuwe legerbaas moet er binnenkort meer duidelijkheid komen. Hij zal wellicht op korte termijn in de Kamer worden uitgenodigd voor een gedachtewisseling. Wie zijn vice-CHOD wordt, is nog niet bekend.



Een van de belangrijkste uitdagingen waar Hofman voor staat, is de leegloop bij Defensie. Een groot deel van het personeel verlaat de komende jaren immers het leger. Daarbij zal Hofman ook afhankelijk zijn van de middelen die de regering voor het leger voorziet. Wel besliste de regering de voorbije jaren een aantal grote investeringen in materieel, met de F-35's die het meest in het oog springen.

Minister Goffin benadrukt dat Defensie onder leiding van Hofman ook in de komende jaren zijn maatschappelijke rol verder zal vervullen. “Hij zal plichtsbewust en onvoorwaardelijk de veiligheid en de bescherming van onze bevolking ter harte blijven nemen”, aldus Goffin. Hij bedankt ook Compernol, die na 48 jaar dienst met pensioen gaat. Ook binnen de Kamercommissie Defensie weerklonken woorden van lof voor Compernol.