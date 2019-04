Michel herhaalt veto tegen grondwetsherziening: “Zal er alles aan doen om communautaire chaos te vermijden” LH

10 april 2019

09u47

Bron: Belga 0 Premier Michel heeft in ‘De Ochtend’ op Radio 1 herhaald dat hij zich niet kan vinden in de lijst met voor herziening vatbaar verklaarde artikelen. “Er is nog debat nodig om te bepalen welke artikels risico inhouden”, zei hij over een eventuele grondwetsherziening na de verkiezingen.

In normale omstandigheden trekt de regering aan het einde van een legislatuur met een lijst naar Kamer en Senaat en wordt die goedgekeurd. Maar de situatie nu is ongewoon, met een regering-Michel die ontslagnemend is en niet over een meerderheid in het parlement beschikt.

Ik wil er volgende legislatuur alles aan doen om communautaire chaos te vermijden. Dat is een zekerheid voor meer verarming en meer verdeeldheid Premier Michel

De Kamer heeft vorige week een eigen lijst goedgekeurd, maar premier Michel liet toen al laten weten dat hij die niet noodzakelijk zal overnemen. Zowel de regering als de Senaat moeten zich nog uitspreken. "De Grondwet is een doosje met potentiële communautaire chaos", zei Charles Michel deze ochtend op Radio 1. "Ik kan me niet vinden in de lijst van vorige week, er is nog debat nodig om te bepalen welke artikels risico inhouden. Ik wil er volgende legislatuur alles aan doen om communautaire chaos te vermijden. Dat is immers een zekerheid voor meer verarming en meer verdeeldheid.”

Volgens de premier klopt het niet dat bij het begin van deze legislatuur is afgesproken dat alle artikels voor herziening vatbaar zouden worden verklaard. "We hebben enkel akte genomen van de verschillende posities, wetende dat we in functie van de omstandigheden op het einde van de legislatuur daarover het debat zouden moeten voeren.”

Michel heeft de N-VA naar eigen zeggen vier jaar geforceerd om haar communautaire programma in de koelkast te houden. "Daar ben ik trots op", zei hij nog.