Michel geeft begin volgende week reactie op nota van PS en Ecolo, maar herhaalt oproep voor “stabiele regering”

TT

06 juli 2019

07u14

Bron: Belga

0

MR-voorzitter Charles Michel zal begin volgende week de reactie van zijn partij geven op de twee nota's die PS en Ecolo gisterenavond bezorgd hebben aan alle parlementsleden van het Waalse gewest en de Franse gemeenschap. De partij wijst er wel op dat PS en Ecolo niet over een meerderheid beschikken "noch in aantal kiezers, noch in aantal zetels" in de parlementen van het Waalse gewest en de Franse gemeenschap.