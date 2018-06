Michel fluit Vandeput terug: "Beslissing wordt in schoot van regering genomen, en nergens anders" TT

22 juni 2018

07u26

Bron: Belga, Radio 1 2 Het Franse aanbod wordt wel degelijk nog in overweging genomen in het F-16-vervangingsdossier. Dat zegt het kabinet van premier Charles Michel (MR). De premier roept defensieminister Steven Vandeput (N-VA) daarmee terug: die laat vandaag verstaan dat het Franse voorstel "uitgesloten" is, maar "de beslissing wordt in de schoot van de regering genomen, en nergens anders", zegt Michel.

Het kernkabinet heeft vorige vrijdag beslist dat het vervangingsdossier van de F-16-gevechtsvliegtuigen wordt voorbereid door de werkgroepen. Die nemen drie punten in overweging, legt het kabinet van de premier uit: een verlenging van de F-16's, of niet, de officiële RfGP (Request for Government Proposal) met daarin de F-35 en de Eurofighter, én het Franse voorstel voor een partnership met het aanbood voor de vervanging van de F-16's. "De regering houdt zich aan die afspraak. De beslissing wordt in de schoot van de regering genomen, en nergens anders", klinkt het.

De Fransen dingen met hun Rafale-gevechtsvliegtuig eigenlijk niet mee in de officiële procedure die de regering had opgestart, maar stellen in plaats daarvan een soort partnership voor waarin ons land samen met Frankrijk en Duitsland kan werken aan de Europese gevechtsvliegtuigen van de toekomst. België zou daarbij ook het Franse vliegdekschip mogen gebruiken. Michel zei vorige week vrijdag op een persconferentie dat de regering bereid is dat aanbod te bekijken.

"Uitgesloten"

Maar minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) noemt het Franse voorstel in De Morgen vandaag "uitgesloten". "Je kunt niet doen alsof de Fransen in de procedure zitten", klinkt het. "Laat ons zeggen dat de zaken op de persconferentie anders zijn overgekomen dan hoe we ze op voorhand besproken hadden."

Ook de mogelijke levensduurverlenging van de F-16's is voor Vandeput uitgesloten. "We gaan de levensduurverlenging niet herbekijken. Dat heeft de oppositie ervan gemaakt", klinkt het.

"Geen tegenstelling"

In De ochtend op Radio 1 nuanceert Vandeput vanmorgen het meningsverschil met Michel. "De premier heeft ook gezegd dat het Frans voorstel geen deel uitmaakt van de officiële procedure. Er is geen tegenstelling tussen wat ik vertel en wat de premier vertelt. Wij spreken volledig dezelfde taal. Maar ik ben de bewaker van een procedure die moet voorkomen dat we hervallen in de fouten van het verleden."

Vandeput benadrukte dat het interview geen boodschap aan de premier was, maar dat hij de "puntjes op de i" wilde zetten nadat het Franse Dassault - de producent van het Rafale-gevechtsvliegtuig - afgelopen week een heuse promocampagne was gestart. "We gaan die informatie inderdaad bekijken, maar dat kan niet meer binnen de officiële procedure, want dit is niet het soort voorstel dat we gevraagd hebben.

Ook het kabinet van Vandeput benadrukt dat de beslissing in het F-16-vervangingsdossier "uiteraard bij de regering" ligt. "De minister heeft altijd gezegd dat hij met alle elementen naar de ministerraad zou gaan." Maar de Fransen zitten niét in de officiële procedure, klinkt het.