Michel en Reynders reageren op VN-speech Trump: "Europa moet eigen keuzes maken" kv

25 september 2018

21u32

Bron: Belga 3 De toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump heeft premier Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gesterkt in hun overtuiging dat België en Europa consensus en multilateralisme moeten blijven prediken op het wereldtoneel. "Wij moeten in Europa onze eigen keuzes maken", zo reageerde premier Michel vandaag op de speech van Trump voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

"Europa moet niet de volger zijn van Amerika. We zijn een sterke partner wat betreft de verdediging van fundamentele waarden en vrijheden, maar we moeten in Europa ook onze eigen keuzes maken, en meer doen voor onze veiligheid, meer investeren in defensie en onze eigen strategie hebben voor de geopolitieke uitdagingen van morgen", verklaarde Michel.

De kloof tussen de Amerikaanse president en zijn Europese tegenhangers is bijzonder zichtbaar in de aanpak van Iran. Trump riep de verzamelde wereldleiders op om het moslimregime in Teheran te isoleren. De VS trokken zich in het voorjaar terug uit het nucleair akkoord met Iran. Hoewel ook de Europeanen met Iran het gesprek willen voeren over de ontwikkeling van ballistische wapens en zijn rol in de regio, doen ze er alles aan om het nucleaire akkoord met Teheran overeind te houden.

"De internationale gemeenschap heeft na een gigantische diplomatieke oefening het akkoord met Iran bereikt. Dat akkoord in twee seconden schrappen is risicovol, denken wij", aldus Michel, die later vandaag de Iraanse president Hassan Rohani ontmoet. "Daarom proberen we met de Europese Unie een dialoog te houden met Iran, voor meer zekerheid dat Iran zijn engagementen zal respecteren."

Vorig jaar opende Trump vanop het podium van de VN een frontale aanval op "Little Rocket Man", de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Nu prees hij diens "moed" om mee te stappen in een initiatief voor de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. "Als ik de balans opmaak van de toespraken van de voorbije twee jaar, dan kan ik enkel hopen dat we met Iran dezelfde situatie zullen meemaken en dat er pogingen worden ondernomen om een dialoog te beginnen", merkte minister Reynders op.

Over het algemeen was de toon van Trump dit jaar minder agressief, maar de insteek van zijn wereldvisie blijft dezelfde: "America First". Dat Amerika treft België aan wanneer ons land vanaf januari twee jaar lang plaatsneemt in de VN-Veiligheidsraad. "Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat we een belangrijke rol zullen spelen in het blijven uitdragen van de boodschap van het multilateralisme", zei Reynders, die voorafgaand aan de speech van Trump overleg had met zijn ambtgenoten uit de Europese lidstaten die deel zullen uitmaken van de Veiligheidsraad.

Michel en Reynders stelden ook vast dat de speech van Trump voor een groot deel aan het eigen kiespubliek was gericht. In november vinden immers tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse parlement plaats.