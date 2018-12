Michel dient ontslag regering in. Wat gebeurt er nu? TT ADN,DVDE

18 december 2018

19u59 93 Premier Michel heeft het ontslag van de regering ingediend, zo maakte hij bekend in de Kamer. Dat doet hij kort nadat de socialistische en groene partijen een motie van wantrouwen tegen zijn minderheidsregering hadden aangekondigd. Maar wat gebeurt er nu?

De premier gaat zo meteen al bij de koning het ontslag van zijn regering aanbieden. Het is nog niet duidelijk of de koning dat aanvaardt of nog in beraad houdt. Er zijn dan ook verschillende opties.

1. Koning aanvaardt het

Als de koning het ontslag onmiddellijk aanvaardt, kan de regering in lopende zaken gaan tot in mei, of beslissen het parlement te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Die moeten er dan komen binnen de 40 dagen.

Als wordt overeengekomen dat het parlement voorlopig niet ontbonden wordt, dan kan de regering in lopende zaken geen nieuw beleid meer voorstellen, maar wel nog al besliste dossiers en het gewone beleid uitvoeren. Er volgen dan geen vervroegde verkiezingen.

2. Koning houdt het in beraad

Als de koning het ontslag van de regering in beraad houdt, kan hij beslissen consultaties te houden en pas over enkele dagen voor optie 1 of 3 kiezen.

Hij gunt de premier dan tijd om een nieuwe meerderheid te zoeken. In de praktijk is de kans heel klein dat dit lukt voor de verkiezingen van mei, maar de regering kan wellicht wel tot dan verder doen in lopende zaken.

3. Koning weigert het meteen

De koning kan ook beslissen het ontslag niet te aanvaarden. Maar dan moet de minderheidsregering gewoon verder in het parlement, waar een motie van wantrouwen dreigt die de regering dan opnieuw ten val kan brengen. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat de koning het ontslag nu al zou weigeren.

In elk geval lijken we vertrokken voor maandenlange stilstand. Ofwel blijft de regering in lopende zaken tot aan de verkiezingen in mei, ofwel komen er vervroegde federale verkiezingen. Maar het is onwaarschijnlijk dat er dan een regering gevormd zal kunnen worden in volle campagne voor de regionale en Europese verkiezingen van mei.

Hoe is het zover gekomen?

Michel probeerde zijn oranje-blauwe minderheidsregering vandaag nog ultiem te redden door uitgesproken de hand te reiken naar de (centrum-)linkse oppositiepartijen. Hij wilde onder meer praten over klimaat, migratie en een lagere elektriciteitsfactuur en wou de sociale partners consulteren over de arbeidsdeal. De premier wou voor volgend jaar ook werken op basis van voorlopige twaalfden.

Al snel bleek dat Open Vld dat niet zag zitten. De partij bleef vasthouden aan de begroting en de arbeidsdeal, zei voorzitster Gwendolyn Rutten. De oppositiepartijen sp.a en PS wilden daarop een motie van wantrouwen indienen, mee ondertekend door de groenen. Zij waren hun vertrouwen in de oprechtheid van de regering kwijt toen bleek dat de liberalen toch niet achter de plannen van Michel stonden.

Tot een motie van wantrouwen kwam het uiteindelijk niet. De premier nam meteen na de hervatting van de debatten het woord en kondigde aan het ontslag te zullen indienen bij de koning in Laken.